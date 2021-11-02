本报记者 陈晓航

近日，西班牙内阁会议通过《食品损失和浪费预防法》草案，对从食品生产到消费全环节的浪费行为进行界定，提出治理措施，对不遵守规定者可处高达15万欧元的罚款，以期有效减少食品浪费现象。

法案明确要求商场和餐馆等经营场所采取相关举措。例如，要求商店设立专门货架，摆放已过最佳消费期或接近保质期的产品，方便消费者以较低价格购买。商店也可直接将上述产品捐赠给有需要的人群；对于面积超过400平方米的商店，工作人员有义务向消费者推荐仍然适合食用、但外观欠佳的食品；鼓励销售简易包装、符合环保要求的食品；若食品已不适合食用，须将其转用于制造优质堆肥、沼气或其他燃料等。餐饮场所有义务向顾客提供带走剩余食品的免费器具，并在宣传广告或菜单中以醒目方式告知。

西班牙农业、渔业与食品部大臣普拉纳斯表示，西班牙40%的食品浪费发生在加工和运输环节，5%发生在配送环节，40%发生在家庭消费中，15%发生在餐饮场所。因此，从生产到消费全过程都有必要加强管理和监控。

西班牙政府表示，希望通过制定和推行相关法案，建立良性生产消费模式，从关注生产收获过程，到家庭消费习惯的培养和重塑，力争在全链条避免食品浪费。为此，法案中明确了公共行政部门有义务开展宣传教育活动，鼓励民众“负责任”地消费食品，预防和减少家庭中的食品损失和浪费。

西班牙自助分销商和超市协会总经理加西亚表示，不少超市已经在按照相关条文操作，并且逐步规范流程。“我们还采用了就近配送模式，能有效降低居民区附近超市里的库存，有利于减少浪费现象。”

许多西班牙餐厅已开始主动提供免费打包服务。西班牙塞尔电台就此进行了一次采访，大多数受访市民表示，愿意将就餐时的剩菜带回家。此外，应用软件也开始在平台上分享减少家庭食品浪费的经验。在西班牙颇受欢迎的烹饪软件“菜板”公司负责人表示，超过1/5的家庭食品浪费源于不知该如何处理剩饭剩菜，“如果指导消费者合理利用，就能够避免约34%的家庭食品浪费”。

（本报马德里11月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月02日 17 版）

(责编：袁勃、郝江震)