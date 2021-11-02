梁 宇

11月2日是中国与秘鲁建交50周年纪念日。半个世纪前，两国正式建立外交关系，开启了中秘友好新纪元，秘鲁成为最早与中华人民共和国建交的拉美国家之一。

中秘虽远隔重洋，但两国友谊源远流长。早在16世纪中叶，两国人民就跨越了浩瀚的太平洋，在历史进程中留下文明交融的印记。19世纪中叶，早期华人移民抵达秘鲁，与当地人民相知相亲、融合共生，为秘鲁发展作出重要贡献。如今超过10%的秘鲁人口拥有中国血统，秘鲁人用广东话“吃饭”的谐音指代中餐馆，用西班牙语单词“老乡”称呼中国朋友，体现出中秘人民的真挚情谊。

习近平主席指出：“中国和秘鲁都是文明古国，是相互信任的好朋友、共同发展的好伙伴。”建交以来，两国政治互信不断深化，务实合作硕果累累，人文纽带愈加紧密。大力发展对华关系成为秘鲁各界的广泛共识，中秘关系正处于历史最好时期。

两国始终真诚友好、平等相待。中秘2008年11月建立战略伙伴关系，2013年4月提升至全面战略伙伴关系。两国各层级各领域往来热络，相互了解和友谊日益加深。双方在许多国际问题上持有相同或相近立场，在联合国、亚太经合组织等国际和地区组织中保持良好合作，为维护世界和平稳定发展、捍卫发展中国家共同利益、推动构建新型国际关系和人类命运共同体作出积极贡献。

中秘2009年签署中国同拉美国家间的第一个一揽子自贸协定，以此为契机，两国务实合作进入了发展“快车道”。目前，中国已连续多年保持秘鲁最大贸易伙伴、最大出口市场和主要投资来源国地位，是秘鲁多种产品的最大进口方。中秘贸易额从建交时的1930万美元增长近1200倍，达到2020年的230.14亿美元，占秘鲁外贸总额的近30%。秘鲁成为中国在拉美的第二大投资目的地，170多家中国企业在秘投资兴业。2019年4月，中秘签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，并开启自贸协定升级谈判，为拓展务实合作开辟出更加广阔的空间。

自1986年签署文化合作协定以来，中秘文化交流不断密切，两国人民对彼此文化的了解日益加深。秘鲁灿烂的印加文明、马丘比丘遗址和纳斯卡地画吸引了众多中国游客，越来越多秘鲁学生和各界朋友到中国留学、培训，亲身感受中国发展，成为传播两国友好的使者。在秘鲁开设的孔子学院已达4所，“汉语热”“中国热”不断升温。

新冠肺炎疫情发生以来，中秘两国和两国人民风雨同舟、并肩同行。中国是最早向秘鲁提供抗疫援助的国家。在秘鲁急需疫苗的紧要关头，中国及时伸出援手，最早向秘方供应疫苗，为保护该国医护人员和人民生命健康、保障该国疫苗接种计划的实施作出重要贡献，秘鲁各界朋友对此感念在心。

今年是中国共产党成立100周年和“十四五”规划开局之年，秘鲁也迎来独立200周年，国家发展进入新阶段。站在新的历史起点，我们有理由相信，中秘共同发展、携手共赢的道路一定会越走越宽，两国关系将不断迎来更加辉煌灿烂的新篇章。

（作者为中国驻秘鲁大使）

《 人民日报 》（ 2021年11月02日 17 版）

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