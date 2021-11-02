美方一直在精心打造其谎言工程，企图通过有罪推定抹黑栽赃中国。这种痴迷于搞病毒污名化、溯源政治化的行径，同团结抗疫的精神完全背道而驰

在二十国集团领导人罗马峰会推动国际社会合力抗击疫情之际，美国国家情报总监办公室却发布所谓新冠病毒溯源问题解密版报告，继续在溯源问题上搅浑水、搞栽赃。美方痴迷于搞病毒污名化、溯源政治化，同团结抗疫的精神完全背道而驰。国际社会对美方不负责任的态度也看得更加清楚。

新冠病毒溯源是一个严肃复杂的科学问题，应该也只能由全球科学家合作开展研究。然而，一年多来，美方丝毫不顾科学和事实，大搞情报溯源。从通过美国媒体爆料所谓“重大突破”，到今年8月底发布所谓报告摘要，再到此番炒作所谓“更新、更详细的解密版报告”，美方一直在精心打造其谎言工程，企图通过有罪推定抹黑栽赃中国。美方动用情报部门搞溯源，本身就是将溯源问题政治化的铁证。美国情报部门劣迹斑斑，造假、欺骗伎俩世人皆知，由其炮制的所谓溯源报告，根本就无公信力可言。

谎言重复一千遍仍然是谎言。这份所谓解密版报告完全是谎言的重复。“武汉实验室泄漏论”有违中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告的科学结论，早已被国际科学界否定。美方继续炒冷饭，足见其毫无科学精神。至于溯源国际合作问题，中方从一开始就表明了科学、专业、严肃和负责任的态度，率先同世卫组织开展全球溯源合作，两次邀请世卫组织专家来华开展溯源研究，并在专家组来华开展溯源工作时完全公开透明，满足了其全部参访要求。这样一份报告的出笼只能再一次说明，美方无论发布、炮制多少个版本的报告，也改变不了其彻头彻尾的政治报告和虚假报告的性质，美方的动机就是要将病毒溯源问题政治化。

在病毒溯源问题上，尊重科学和事实、坚持真理和正义是大势所趋、人心所向。近期，80多个国家以致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，明确表明了反对溯源问题政治化、维护中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告的立场。100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交反对溯源政治化的联合声明。这些国际社会的正义声音，充分表明搞溯源政治化没有市场，借病毒溯源抹黑他国企图不可能得逞。

面对肆虐全球的疫情，任何国家都无法独善其身，团结合作才能早日战胜疫情。与中方在溯源问题上的负责任态度形成鲜明对比的是，美方尽管国内疫情发生的时间线不断提前，德特里克堡和北卡罗来纳大学生物实验室疑点重重，却始终没有正面回应国际社会合理关切。美国新冠肺炎确诊病例已近4600万例，死亡病例超过74万例。事实证明，美方搞病毒污名化、溯源政治化不仅严重干扰国际社会团结抗疫，而且严重阻碍本国疫情防控，已经沦为病毒的“帮凶”。

全球疫情持续反复，美国应该早日停止对外甩锅推责，把精力放在国内抗疫和全球合作上来；早日停止政治操弄，为全球科学家开展溯源合作创造条件；早日停止攻击抹黑，回应国际社会合理关切，接受世卫专家访问，并开放德特里克堡生物实验室以及生物实验基地。美国如果继续置国际公义于不顾，执迷于政治操弄和情报溯源，只能进一步损害全球溯源科学合作，进一步破坏国际抗疫合作，造成更多的生命损失。

《 人民日报 》（ 2021年11月02日 03 版）

(责编：袁勃、郝江震)