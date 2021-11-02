本报罗马10月31日电 （记者韩硕、孔歌）10月30日，国务委员兼外长王毅在罗马会见世界卫生组织总干事谭德塞。

王毅表示，一年多来，在习近平主席亲自部署指挥下，中国人民打响抗击疫情的人民战争，取得重大战略成果。中国在做好自己事情的同时，始终秉持人类卫生健康共同体理念，在全球最急需的时候克服自身困难，开展新中国成立以来规模最大的紧急人道主义行动，帮助各国解燃眉之急，发挥了中国优势，展现了中国担当，作出了中国贡献。世卫组织是全球抗疫的中枢机构，中方重视世卫组织的作用，愿在促进疫苗公平分配、新冠药物研发、支持非洲国家抗疫等方面加强合作，为全球抗疫合作贡献正能量。

王毅说，团结是抗击疫情最有力的武器。全球抗疫是对多边主义的重大考验，希望世卫组织坚持科学态度，把人民生命安全和身体健康放在第一位；坚持团结合作，反对借抗疫搞“政治化”“标签化”“污名化”。

王毅强调，病毒全球溯源应秉持客观、科学、负责任态度，应警惕形形色色的政治炒作，应对各成员国一视同仁并切实尊重各国主权。中方愿以此为基础与世卫组织探讨未来合作。

谭德塞表示，疫情是全球的公敌。世卫组织赞赏中方秉持团结精神，为各国抗击疫情提供帮助和支持，赞赏中方支持并参与新冠疫苗实施计划，为疫苗公平分配作出积极贡献。世卫组织一贯坚持原则，不屈服于外部政治压力，坚决反对“甩锅”推责，坚决抵制抗疫“政治化”，将继续秉持科学态度开展病毒溯源研究。

本报罗马10月31日电 （记者韩硕、孔歌）10月30日，国务委员兼外长王毅在罗马会见世界贸易组织总干事伊维拉。

王毅祝贺伊维拉成为世贸组织首位非洲裔总干事，表示这标志着发展中国家力量在国际舞台上的增强，中方将全力支持总干事履职。

王毅说，习近平主席今天在二十国集团罗马峰会第一阶段会议发表重要讲话，强调应维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，推动世贸组织第十二届部长级会议取得积极成果。这充分体现了中方对世贸组织作用的高度重视。今年是中国加入世贸组织20周年。中方愿同各方一道，共同维护世贸组织权威性和有效性，推进全球贸易投资自由化便利化，巩固全球贸易的基石。

伊维拉表示，我在现场聆听了习近平主席的重要讲话，深受鼓舞。中国加入世贸组织意义重大，世贸组织高度重视中方的重要影响和引领作用，愿同中方加强沟通协调，特别是在举办第十二届部长级会议上继续得到中方支持。

王毅表示，中国是世界上最大的发展中国家，中国在政治上也永远属于发展中国家集团，将坚定捍卫发展中国家共同利益。与此同时，中国从不回避应尽的国际责任。无论是降低总体关税水平，还是实际享受“特殊和差别待遇”的情况，中国都承担了远远超出入世承诺的义务。中国过去、现在和将来都不会同发展中国家争抢资源，我们将在坚持发展中国家总体定位基础上，继续承担与自身发展水平相适应的责任和义务，为实现共同发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年11月02日 03 版）

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