习近平主席提出的全球疫苗合作行动倡议契合《全球健康峰会罗马宣言》精神，呼应二十国集团领导人罗马峰会主题，国际人士称赞“非常重要而及时”

10月30日，习近平主席在北京以视频方式出席在罗马举行的二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议并发表重要讲话。习近平主席的重要讲话高举人类命运共同体旗帜，既立足当下，为全球团结抗疫、复苏经济等指明了方向，又着眼长远，为全球可持续发展、增进人类共同福祉贡献了中国方案。

二十国集团是国际经济合作主要论坛。新冠肺炎疫情发生以来，二十国集团领导人先后举行应对新冠肺炎特别峰会、利雅得峰会、全球健康峰会，就推动全球团结抗疫、助力世界经济恢复达成许多重要共识。当前，新冠肺炎疫情持续反复，世界经济复苏脆弱，气候变化挑战突出，地区热点问题频发，世界站在历史的十字路口。罗马峰会以线上线下方式举行，聚焦“人、地球与繁荣”主题，表达了国际社会团结战胜疫情、重振世界经济的决心，彰显了二十国集团引领全球经济治理变革的使命。

习近平主席在讲话中呼吁二十国集团负起应有责任，为了人类未来、人民福祉，坚持开放包容、合作共赢，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体，并提出“团结合作，携手抗疫”“加强协调，促进复苏”“普惠包容，共同发展”“创新驱动，挖掘动力”“和谐共生，绿色永续”5点建议，充分展现大国责任担当。现场聆听习近平主席重要讲话的世界贸易组织总干事伊维拉表示深受鼓舞。

早日战胜疫情、恢复经济增长是国际社会的首要任务。然而，疫苗分配不平等严重拖累全球新冠疫苗接种战略，严重影响全球抗疫进程。多国领导人和国际组织负责人在罗马峰会上发表讲话，呼吁国际社会在应对新冠肺炎疫情和公平分配新冠疫苗等方面加强合作，向最不发达国家提供新冠疫苗，推动全球疫苗的公平分配。这充分表明，走真正的多边主义道路、合力应对共同挑战是人心所向、大势所趋。

为进一步凝聚各方共识、动员资源、推动合作，习近平主席提出全球疫苗合作行动倡议。这是中方继去年5月提出新冠疫苗应该成为全球公共产品后的又一重大倡议。无论是支持疫苗企业同发展中国家联合研发生产、加大向发展中国家提供疫苗力度、支持世界贸易组织就疫苗知识产权豁免早日作出决定并鼓励疫苗企业向发展中国家转让技术，还是保障疫苗及原辅料贸易畅通、以世界卫生组织疫苗紧急使用清单为依据推进疫苗互认、为全球疫苗合作特别是发展中国家获取疫苗提供金融支持，都体现出中国秉持人类卫生健康共同体理念，坚持公平公正、协同合作，推动实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性的真诚愿望。该倡议契合《全球健康峰会罗马宣言》精神，呼应本次峰会主题，国际人士称赞“非常重要而及时”。

“承诺一千，不如落实一件。我们应该让二十国集团成为行动队，而不是清谈馆。”习近平主席在二十国集团领导人杭州峰会上的重要讲话，至今仍具有深刻现实意义。国际社会普遍希望二十国集团采取切实行动，携手战胜疫情。中国已向100多个国家和国际组织提供超过16亿剂疫苗，今年全年将对外提供超过20亿剂；中国正同16个国家开展疫苗联合生产，初步形成7亿剂的年产能；中国倡议并成功举办新冠疫苗国际合作论坛，与会各国达成全年超过15亿剂的合作意向……推动国际抗疫合作的中国行动，为国际社会勠力战疫、共克时艰贡献了重要力量。

早日驱散疫情阴霾，携手共建更加美好的未来，这是国际社会的共同期待。走构建人类命运共同体的人间正道，践行真正的多边主义，以团结取代分歧，以理性消除偏见，国际社会将凝聚起战胜疫情的最大合力。

《 人民日报 》（ 2021年11月02日 03 版）

(责编：袁勃、郝江震)