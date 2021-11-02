本报记者 孟祥麟 杨 迅

黄浦江畔，“四叶草”盛妆待放，第四届中国国际进口博览会（进博会）即将拉开帷幕。

在第三届进博会开幕式上的主旨演讲中，习近平主席强调，要坚持共商共建共享的全球治理观，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，完善全球经济治理规则，推动建设开放型世界经济。

共赴东方之约，共享中国机遇。与会各方对第四届进博会充满期待，认为进博会的召开彰显中国坚定不移扩大对外开放、推动建设开放型世界经济的决心，为世界经济复苏发展创造更多机遇。

“经济全球化和自由贸易是世界经济发展的大趋势”

当前，新冠肺炎疫情持续反复，世界经济复苏脆弱。克服疫情挑战，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，是国际社会的共同期待。

习近平主席在多个场合发表重要讲话，为各方共同应对风险挑战、建设开放型世界经济指明方向——

“我们要推动贸易和投资自由化便利化，深化区域经济一体化，巩固供应链、产业链、数据链、人才链，构建开放型世界经济。”

“我们要统筹好疫情防控和经济社会发展，稳妥有序恢复人员往来、推动复工复产，维护产业链供应链稳定，为共同抗疫和恢复经济提供保障。”

“让我们携手抗疫、共克时艰，坚持用和平、发展、合作、共赢的‘金钥匙’，破解当前世界经济、国际贸易和投资面临的问题，共创更加美好的未来！”

泰国前副总理、博鳌亚洲论坛理事素拉杰·沙田泰认为：“经济全球化和自由贸易是世界经济发展的大趋势，多边主义、对话合作是绝大多数国家的共同愿望，开放、创新是世界经济持续发展的重要途径。”世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布强调，世界正处在重要的十字路口，各国必须齐心协力，采取积极、果断和包容的有效行动。

在经济全球化时代，人为“筑墙”“脱钩”违背经济规律和市场规则，损人不利己。开放融通是不可阻挡的历史趋势。中国注重开放创新，推动贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

马来西亚马中友好协会会长马吉德表示，中国继续坚定推动高质量共建“一带一路”，积极促进贸易投资自由化便利化，坚定支持多边贸易体制，将推动后疫情时代世界经济尽快复苏。

在联合国开发计划署署长施泰纳看来，中国通过共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体，开创了未来国际合作和经济发展新愿景。

“越来越多的国家和企业搭上了中国发展的‘快车’”

习近平主席强调，中国将继续通过进博会等开放平台，支持各国企业拓展中国商机。

当前，进博会、广交会、消博会、服贸会等已形成国家级展会“矩阵”，向世界发出中国继续扩大对外开放、搭建互利合作平台的明确信息。中国坚持推动建设开放型世界经济，为世界带来更多合作机遇，为全球发展注入更多正能量。

“中国通过实施一系列新举措不断扩大开放，加强与各国贸易投资对接，为世界经济发展提供新机遇，给全球贸易复苏注入新动力。”塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨说：“中国的营商环境更加开放包容，越来越多的国家和企业搭上了中国发展的‘快车’，共享发展红利。”

中国加快构建新发展格局，跨国资本赴华投资热情不减：今年1月至8月，中国实际使用外资同比增长22.3%；中国欧盟商会调查显示，60%的受访企业计划今年扩大在华业务规模；美中贸易全国委员会发布的调查报告显示，95%的受访企业称过去一年其中国业务实现盈利，64%的受访企业称其中国业务营收实现增长。

德国法兰克福金融与管理学院教授勒歇尔评论说，中国一方面持续加强国内市场建设、改善营商环境，另一方面继续扩大对外开放，这将进一步吸引投资者抓住机遇，进入中国市场发展。

第四届进博会企业展总展览面积达到36.6万平方米，参展世界500强和行业龙头企业“回头率”超过80%，境外中小企业组团参展数增加30%，已有数十家全球知名企业提前与第五届进博会签下“未来之约”……进博会已成为全球企业共享中国巨大市场的新窗口、紧密连接中国和世界的新纽带。

“疫情防控期间，我们在中国设立了新公司，在广东、江苏、浙江扩建了4家新工厂。在第四届进博会上，我们还将带来推动消费升级和助力绿色环保的产品、技术和解决方案。”松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗如是介绍。

已经签约参展第五届进博会的迪卡侬相关负责人表示：“进博会是一个开放合作的国际性平台，更是全球共享共赢的舞台。”

“践行真正的多边主义的具体体现”

成功签署区域全面经济伙伴关系协定，如期完成中欧投资协定谈判，积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定……一项项务实有力的举措，彰显中国加强双边、多边、区域合作，进一步扩大开放，实现与各国互利共赢的决心。

共享机遇，共谋发展。2020年，欧盟对华货物出口与进口额“双增”，中国和欧盟经贸合作不断深化；今年前三季度，中国货物贸易进出口总值同比增长22.7%；中国已成为120多个国家和地区的最大贸易伙伴——全球产业链中的“中国之环”，以韧性和实力赢得“信任票”。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃认为，作为多边主义的积极倡导者和坚定实践者，“中国的行动是对世界经济复苏的有力推动，也是践行真正的多边主义的具体体现。”

“实践证明，中国的发展是世界稳定之锚和增长之源。”韩国京畿大学教授刘子阳表示，中国坚定支持多边主义和自由贸易，走与各国携手发展的道路，让更多国家和地区融入全球产业链，共享发展机遇。这种强调开放包容、互利共赢的理念对各国克服疫情危机、重塑疫后经济十分重要。

“中国构建更高水平开放型经济新体制的方向不会变，促进贸易和投资自由化便利化的决心不会变。中国开放的大门只会越开越大，永远不会关上！”多边主义和自由贸易是大道、正道，代表着世界经济和人类前进的正确方向。中国将不断推进更高水平对外开放，以中国的新发展为世界提供新机遇，为建设开放型世界经济，促进全球包容、可持续发展贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2021年11月02日 03 版）

(责编：袁勃、郝江震)