人民网东京11月1日电 （李沐航）10月31日，“2021东京·中国电影周闭幕式暨第六届金鹤奖颁奖典礼”在日本东京举行。多部优秀中国电影、导演及演员获奖。中国驻日本大使馆文化参赞石永菁、日中文化交流协会副会长栗原小卷、奥斯卡最佳外语片《入殓师》导演泷田洋二郎以及日本演员常盤貴子、三吉彩花、野村周平等出席本次活动。

参加“2021东京·中国电影周闭幕式暨第六届金鹤奖颁奖典礼”的嘉宾合影留念。人民网李沐航 摄

中国驻日本大使馆文化参赞石永菁表示，电影对加深国与国民众间相互了解、心灵相通起着非常重要的作用。

石永菁指出，中国电影在这几十年间有着长足的发展，一年一度的“东京·中国电影周”期间，日本民众以及当地华侨华人可以在影院欣赏到大量中国优秀电影作品，这离不开中日两国影视界人员的共同努力和付出。中日两国将于2022年迎来邦交正常化50周年，希望两国可以通过电影加深交流，让两国民众欣赏到更多的优秀作品。

中国驻日本大使馆文化参赞石永菁。人民网李沐航 摄

日中文化交流协会副会长栗原小卷对“东京·中国电影周”顺利举办表示祝贺。她说：“中国电影周已成为日中两国的文化桥梁。虽然今年因为疫情因素，国与国之间的人员交流异常困难，但电影无国界，在这个时期为交流起到了非常重要的推进作用，‘2021东京·中国电影周’的顺利举办就是最好的证明。”

日中文化交流协会副会长栗原小卷。人民网李沐航 摄

10月25日至31日，“2021东京·中国电影周”在日本东京举行，共有9部富有中国时代特色的电影参加展映，带领日本观众更加深入地了解中国文化。其中，为庆祝中国共产党成立100周年而摄制的《1921》获得中日电影交流贡献奖。

日中电影节执行委员会副理事长渡边满子宣布《2021》荣获中日电影交流贡献奖。人民网李沐航 摄

谍战影片《悬崖之上》摘得最佳作品奖。喜剧电影《寻汉计》获得最受欢迎影片奖。《新大头儿子小头爸爸4: 完美爸爸》获得最佳动画片奖。

奥斯卡最佳外语片《入殓师》导演泷田洋二郎宣布《悬崖之上》荣获最佳作品奖、《寻汉记》荣获最受欢迎影片奖。人民网李沐航 摄

《中国医生》导演刘伟强和《你好，李焕英》导演贾玲双双荣获最佳导演奖。

电影导演行定勋宣布《中国医生》导演刘伟强和《你好，李焕英》导演贾玲荣获最佳导演奖。人民网李沐航 摄

此外，演员黄轩和袁泉凭借在《1921》和《中国医生》中的精彩表演，分别荣获最佳男女主角奖；许恩怡获得最佳新人奖；陈奕龙获得最受欢迎演员奖；刘浩存获得最佳人气女演员奖。

日本女演员常盤貴子宣布黄轩、袁泉分别荣获最佳男女主角奖。人民网李沐航 摄

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