新华社北京10月29日电（国际观察）协调政策 创新治理——国际人士期待二十国集团罗马峰会助力世界经济复苏

新华社记者刘轶芳

全球疫情形势复杂严峻，能源问题和供应链问题纷至沓来，金融稳定风险悄然上升，各国复苏前景持续分化，世界经济前景面临不确定性……在此背景下，将于10月30日至31日在意大利罗马举行的二十国集团（G20）领导人第十六次峰会备受关注。

作为国际经济合作主要平台，世界迫切需要G20发挥宏观经济政策协调作用，以减少贸易壁垒，维护多边主义，推动世界共同应对风险与挑战，促进世界经济复苏。多国专家学者近日接受新华社记者专访，对即将到来的二十国集团罗马峰会充满期待。

加强政策协调 促进经济复苏

G20是国际上进行政策协调的重要平台之一。国际专家学者期待此次峰会能够推动各成员加强协调，弥合分歧，合力促进世界经济复苏与增长。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托表示，峰会在目前情况下举行非常重要。当前，G20成员情况差异较大，加强宏观经济政策协调非常重要。

在英国皇家国际问题研究所主席、著名经济学家吉姆·奥尼尔看来，此次峰会是全球主要经济体协调财政货币政策、共同应对金融风险的大好机会。G20作为国际经济合作重要平台，应更好维护多边主义，促进世界经济复苏。希望G20能像2008年国际金融危机期间那样秉持合作精神，发挥积极作用。

英国经济与商业研究中心副主席道格拉斯·麦克威廉姆斯表示：“我期待在两个领域采取行动，即促进疫苗在较贫穷国家的可及性，以及针对供应链问题采取协调一致行动。”

创新治理理念 推动包容发展

G20是全球治理的重要平台之一。在当前世界经济形势复杂多变的局势下，国际专家学者期待此次峰会创新全球治理理念，推动包容发展。

俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任雅罗斯拉夫·利索沃利克表示，解决世界经济复苏乏力问题，需要以新的方式思考全球化。中国将在推动完善现有世界经济治理体系中发挥重要作用。

俄罗斯政治信息中心主任阿列克谢·穆欣认为，此次峰会应围绕通胀、能源危机、消除贸易壁垒等进行深入讨论，提出解决方案。

日本亚洲经济研究所研究员丁可说，数字技术在疫情防控过程中发挥了关键作用，很多国家的人工智能等数字产业在疫情期间取得长足发展。期待此次峰会进一步加强数字经济方面的政策协调，带动各国以数字转型为突破口，实现经济复苏和产业结构升级。

期待中国贡献 彰显大国担当

中国多年来积极参与二十国集团合作，推动全球治理体系变革，同各方携手并进、合作共赢，展现负责任大国的气魄与担当。

朱斯托说，中国是世界经济增长的重要引擎，中国的地位将变得越来越重要。中国是多边主义和自由贸易的捍卫者，在促进政策协调和维护多边主义方面发挥了重要作用。

丁可表示，中国作为全球数字经济发展最快的国家之一，在数字治理方面积累了丰富经验。期待中国继续向发展中国家分享发展经验，积极参与数字经济国际合作，在维护和完善多边数字经济治理机制上发挥重要作用，带动世界经济以数字转型为突破口，实现快速全面复苏。

“我期待中国在此次峰会上在维护多边主义和促进全球贸易政策协调方面继续作出贡献。”麦克威廉姆斯说。（参与记者：张笑然、尹南、孙晓玲、王慧慧、刘春燕、黄河、陈占杰）

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