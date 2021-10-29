人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

韩国防疫：11月起分阶段恢复日常生活

2021年10月29日21:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社首尔10月29日电（记者杜白羽 孙一然）据韩联社报道，韩国国务总理金富谦29日主持召开防疫会议时宣布，韩国将从11月1日起实施恢复日常生活第一阶段措施。

　　韩国中央灾难安全对策本部29日举行新闻发布会，宣布“分阶段恢复日常生活”路线图最终方案。这一恢复进程分为3个阶段，每阶段为期6周，包括4周执行期与2周评估期。在每一阶段结束前，韩国政府将综合评估新冠疫苗接种完成率、基本感染数、重症监护室和病床使用情况、新冠重症患者和死亡人数规模，以决定是否进入下一阶段。第一阶段恢复于11月1日启动。

　　根据该计划，在第一阶段恢复期间，不论有关人员接种新冠疫苗与否，首尔、仁川、京畿道等首都圈地区的私人聚会人数上限放宽至10人，非首都圈地区放宽至12人。在出入健身房等感染高风险场所时，人们须出示疫苗接种证明或核酸检测阴性证明。

　　据报道，韩国民众普遍认同转换新冠防疫体系，但有医学专家担忧放宽防疫措施可能导致确诊病例激增。

　　韩国境内新增新冠确诊病例近日再次反弹。据韩国中央防疫对策本部29日通报，截至当天零时，韩国过去24小时新增新冠确诊病例2124例，连续两天超过2000例。韩国疾病管理厅厅长郑银敬28日表示，部分防疫措施放宽和人际接触导致近期新冠确诊病例增多。

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部