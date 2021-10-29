新华社首尔10月29日电（记者杜白羽 孙一然）据韩联社报道，韩国国务总理金富谦29日主持召开防疫会议时宣布，韩国将从11月1日起实施恢复日常生活第一阶段措施。

韩国中央灾难安全对策本部29日举行新闻发布会，宣布“分阶段恢复日常生活”路线图最终方案。这一恢复进程分为3个阶段，每阶段为期6周，包括4周执行期与2周评估期。在每一阶段结束前，韩国政府将综合评估新冠疫苗接种完成率、基本感染数、重症监护室和病床使用情况、新冠重症患者和死亡人数规模，以决定是否进入下一阶段。第一阶段恢复于11月1日启动。

根据该计划，在第一阶段恢复期间，不论有关人员接种新冠疫苗与否，首尔、仁川、京畿道等首都圈地区的私人聚会人数上限放宽至10人，非首都圈地区放宽至12人。在出入健身房等感染高风险场所时，人们须出示疫苗接种证明或核酸检测阴性证明。

据报道，韩国民众普遍认同转换新冠防疫体系，但有医学专家担忧放宽防疫措施可能导致确诊病例激增。

韩国境内新增新冠确诊病例近日再次反弹。据韩国中央防疫对策本部29日通报，截至当天零时，韩国过去24小时新增新冠确诊病例2124例，连续两天超过2000例。韩国疾病管理厅厅长郑银敬28日表示，部分防疫措施放宽和人际接触导致近期新冠确诊病例增多。

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