人民网雅加达10月29日电 （记者徐伟）中国驻东盟大使邓锡军29日在印度尼西亚首都雅加达举行视频记者会，就李克强总理出席东亚合作领导人系列会议情况进行吹风。

关于第24次中国—东盟领导人会议，邓锡军表示，中国—东盟领导人会议旨在双方加强战略对接、规划合作方向，双方领导人围绕中国—东盟各领域务实合作丰硕成果和未来方向交流看法并达成重要共识，特别是合作共赢的合作理念、共同的抗击疫情与复苏经济的合作意愿将持续释放合作潜力，推动双方关系提质升级。

邓锡军表示，李克强总理在会上重申中方始终视东盟为周边外交优先方向，一如既往坚定支持东盟共同体建设和区域架构中的中心地位，愿同东盟密切合作，共筑健康防线，深化经济融合，推动包容发展，坚持创新驱动，拓展绿色合作，夯实民意基础。邓大使还详细介绍了李总理就下阶段中国—东盟合作提出的六点建议。

邓锡军强调，此次中国—东盟领导人会议取得丰硕成果，双方同意建立有意义的、实质性的、互利的中国—东盟全面战略伙伴关系，通过了《中国－东盟关于合作支持〈东盟全面经济复苏框架〉的联合声明》和《关于加强中国－东盟绿色和可持续发展合作的联合声明》。

关于第24次东盟与中日韩（10+3）领导人会议，邓锡军表示，10+3国家是东亚合作的中坚力量。此次领导人会议上，各方高度评价10+3合作取得的显著成果，特别是在抗击疫情、促进地区经济复苏和包容性增长上所作贡献，一致同意继续深化各领域合作，保持地区产业链、供应链稳定，推动10+3合作实现更大发展，为构建东亚共同体、促进东亚和世界共同增长和繁荣、建设可持续的未来作出积极贡献。

邓锡军详细介绍了李总理就推进10+3合作提出的六点建议，表示明年是10+3合作启动25周年，中方将与10+3成员国一道，促进地区经济复苏，共同打造世界经济的强大增长极和更加开放、包容和可持续发展的东亚。

关于第16届东亚峰会（EAS），邓锡军介绍了李总理就维护地区和平稳定和促进发展繁荣所提的四点建议，以及中方在有关地区问题上立场主张。邓锡军还驳斥了美日澳等国在会上对中方的无端指责。

邓锡军还就中国—东盟关系、南海问题、美核潜艇在南海撞击事件、“全球发展倡议”、中国恢复联合国合法席位50周年等回答记者提问。

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