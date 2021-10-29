近来，美国供应链危机愈演愈烈，货船滞留，港口堆积如山的集装箱、空空如也的超市货架……“供应链断裂”，这个表述有点学术的问题正在严重影响美国民生。一些美国媒体将问题归咎于新冠疫情造成的工厂关闭与人手短缺，有的将气候变化造成的极端天气列为原因之一。导致当前美国供应链危机的因素错综复杂，分析人士指向最多的是美国政府一连串的决策失误，以及美国经济存在的深层结构性问题。

疫情以来，美国政府“印钞”“发现金补贴”等毫无节制的货币财政刺激措施正在产生恶果。通胀压力不断上升，物价飞涨。美国官方数据显示，9月份美国消费者价格指数同比上升5.4%，汽油价格同比上涨超过42%；大型零售超市里，卫生纸和瓶装水等一直处于限购状态，很多商品干脆从货架上消失了。美国麻省理工学院运输与物流中心主任约西·谢菲分析说，美国联邦政府广泛的财政刺激支出，加之美国经济重新开放刺激民众大举消费，导致需求增长曲线陡然上升，但“生产能力有限，不以人们消费欲望而转移，运载产品的船只和集装箱也是固定的”，这必然带来货物供给短缺。

疫情下的供应链危机，暴露了美国经济存在的深层结构性问题。疫情下社会管控措施使得经济活动减少，这对服务行业占比较高的美国经济造成较大冲击。一方面，医疗、航空、运输等行业制定的防疫政策迫使大量未接种疫苗者离开工作岗位，如今即便政府陆续终止疫情救助和失业补贴之后，这些行业不愿返岗或另谋职业者大有人在，这就导致供应链关键岗位劳动参与率较低或供给不足；另一方面，疫情导致服务性消费大幅减少，加之财政刺激的消费拉升效应，商品性消费大幅增加，但美国实体经济脱实向虚久矣，生产供给能力不足，进口依赖度较高，国际能源价格上涨和加征关税等因素叠加影响，让国内通胀雪上加霜，很多供应商出于对疫情、物流、物价等不确定性的担忧，“囤货”行为难以避免，进一步加剧供应链紧张。

此外，当年美国政府单方面对中国和其他国家加征巨额关税，也为今天供应链危机埋下祸根。事实证明，特朗普政府的加征关税政策是造成美国民生产品价格飙涨的重要因素。越来越多专家和企业领导人呼吁，要缓解供应链危机，美国现政府应尽快取消特朗普时期加征的关税。