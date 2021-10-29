人民网北京10月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：中方发布了习近平主席将以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会的消息，你能否介绍中方对此次峰会有何期待？

汪文斌：当前，新冠疫情延宕蔓延，国际经济格局和全球治理体系加速变革调整，世界经济复苏面临许多不稳定、不确定性。二十国集团作为国际经济合作的主要平台，应坚持真正的多边主义，发扬团结合作精神，求同存异，就抗击疫情、恢复世界经济、促进包容可持续发展等凝聚共识，合力应对共同挑战。中方愿同各方一道，共同推动二十国集团罗马峰会取得成功，为全球早日战胜疫情、实现世界经济稳定复苏增长作出积极贡献。

新华社记者：请问中方是否有代表现场与会？

汪文斌：习近平主席将以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会。王毅国务委员兼外长将作为习近平主席特别代表在罗马现场与会。

深圳卫视记者：当地时间10月28日，塞尔维亚总统武契奇在贝尔格莱德会见王毅国务委员，你能否介绍相关情况？

汪文斌：10月27日至28日，王毅国务委员兼外长对塞尔维亚进行访问，同塞尔维亚总统武契奇、总理布尔纳比奇、议长达契奇分别会见，同塞尔维亚外长塞拉科维奇会谈。武契奇总统在会见后邀请王毅国务委员共同会见记者。

塞方表示，中国是塞尔维亚最可靠、最宝贵和最伟大的朋友，塞中有着当之无愧的“钢铁情谊”。塞方感谢中方坚定支持塞尔维亚捍卫独立、主权和领土完整，完全赞同并愿积极参与落实习近平主席提出的“全球发展倡议”，将毫不动摇地奉行对华友好政策，大力拓展两国各领域互利合作，落实好共建“一带一路”重大项目，推动两国关系不断迈上新台阶。

王毅国务委员表示，坚持和发展中塞友好，完全符合时代发展潮流，是站在历史正确一边。中方为中塞“铁杆友谊”感到自豪，将继续大力发展中塞友好合作，坚定支持塞方捍卫国家独立和民族尊严，坚定支持塞方在地区和国际事务中发挥更积极作用。

中塞双方一致同意，支持彼此维护主权、独立和民族尊严，共同坚定捍卫不干涉内政原则，高质量共建“一带一路”，将中塞传统友好转化为更多务实合作成果，更好造福两国人民。

彭博社记者：有报道称，塔吉克斯坦已接受中方关于在该国与阿富汗边境地区建立警察哨所的提议，称这是美军撤离阿富汗后，中国对地区安全形势担忧的最新表现。外交部对此有何评论？

汪文斌：昨天我曾回答了相关问题，你可以查阅。我还可以肯定地告诉你，中国在中亚没有任何军事基地。

香港中评社记者：28日，中国向联合国气候变化框架公约秘书处正式提交国家自主贡献报告。你能否进一步介绍有关情况?

汪文斌：28日，中国《联合国气候变化框架公约》国家联络人向公约秘书处正式提交了《中国落实国家自主贡献成效和新目标新举措》以及《中国本世纪中叶长期温室气体低排放发展战略》。昨天，我也介绍了中方近日先后发布《2030年前碳达峰行动方案》和《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书的有关情况。这些都是中国履行《巴黎协定》的具体举措，体现了中国对全球应对气候变化的责任担当和最新贡献。

作为一个负责任大国，中方将继续为全球气候治理作出中国贡献。我们也呼吁国际社会特别是在温室气体排放问题上负有历史责任的发达国家共同努力，遵循共同但有区别的责任原则，为推进全球气候治理作出应有的贡献。

《北京青年报》记者：近日，外交部发言人针对美国务卿布林肯此前发表的涉台声明作了详细且全面的回应。我想就一个细节问题提问。布林肯特别强调，台湾有意义地“参与”联合国体系是务实问题而非政治问题。美方官员还声称中国“滥用”联大第2758号决议。请问你对此有何回应？

汪文斌：美方有关言论是对历史事实的歪曲。我愿借此机会给大家还原一些事实真相。

50年前，在联大审议“两阿提案”也就是第2758号决议案之前，美国等少数国家为了保留台湾当局在联合国的席位，曾经提出所谓的“逆重要问题”和“双重代表权”提案。前者要求“任何会导致剥夺台湾在联合国代表权的大会提案需经大会2/3多数票同意”；后者要求“一方面在联合国中接纳中华人民共和国代表，一方面确认台湾方面继续拥有代表权”。结果是，“逆重要问题”提案没有通过。随着联大第2758号决议获得通过，中华人民共和国彻底恢复在联合国的合法席位，美国等少数国家提出的“双重代表权”提案也因此成为废案。

这一历史事实清晰地告诉人们，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，联合国系统、各专门机构和联合国秘书处任何涉及台湾的事务均应遵循一个中国原则和联大第2758号决议。这些原则早在半个世纪前就已经得到了国际社会的普遍认可。

一个中国原则不容挑战，联大第2758号决议不容歪曲。50年前，少数国家曾试图拒绝一个中国原则、阻挠联大第2758号决议的通过，遭到失败。50年后的今天，如果仍有人试图挑战一个中国原则、挑战联大第2758号决议，只会遭受更大的失败。

彭博社记者：有没有更多关于年内习近平主席可能同拜登总统会晤的消息？

汪文斌：我们已多次回答过这个问题，没有进一步的信息要补充。

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