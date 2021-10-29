新华社北京10月29日电 综述：欧洲新冠疫情反弹 面临多事之“冬”

新华社记者

受天气转冷、防疫措施放松以及一些国家疫苗接种进展缓慢等因素影响，欧洲新冠疫情近来出现明显反弹。相关国家政府呼吁民众尽快接种疫苗，实施或考虑采取更严格的措施。

疫情反弹

据世界卫生组织新发布的全球新冠疫情周报，在截至24日的一周，全球新增新冠确诊病例数较前一周小幅上升，其中欧洲地区新增病例数占全球新增病例数一半以上。欧洲地区新增新冠确诊病例超过167万例，新增死亡病例逾2.1万例，较前一周分别增加18%和14%，增幅均为全球最高。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所28日发布的数据显示，过去一周德国每10万人新增新冠确诊病例数为130.2，而一周前这一数字为85.6。

据荷兰国家公共卫生与环境研究所26日发布的数据，10月19日以来荷兰新增新冠确诊病例38733例，比前一周激增50%；新增住院病例584例，比前一周增加34%；新增重症病例110例，比前一周增加31%。新增病例分布在荷兰各地和各个年龄组人群中。

据保加利亚卫生部26日数据，该国较前一日新增新冠确诊病例5863例，新增死亡病例243例，两项数据均创疫情暴发以来新高。截至26日，保加利亚累计新冠确诊病例575306例，累计死亡23316例。在26日新增确诊病例中有13.42%完成了疫苗接种，新增死亡病例中有3.7%完成了疫苗接种。

据美联社26日报道，比利时在过去一周日均新增新冠确诊病例数增加75%，新冠住院人数上升69%。

英国疫情同样反弹严重。英国政府23日公布的数据显示，该国近7天新增新冠确诊病例333465例，较上一个7天新增病例数上升15%，为7月21日以来单周新增病例数最高。英国近7天新冠死亡人数上升了12%。

反弹原因

英国牛津大学商学院全球卫生专家彼得·德罗巴克指出，欧洲国家疫情反弹的原因包括防疫限制解除或放松、寒冷天气迫使人们选择在室内活动以及高传染性的德尔塔毒株蔓延。英国近期疫情表明，仅靠接种新冠疫苗难以防疫，还需收紧防控措施。

荷兰国家公共卫生与环境研究所认为，本国确诊病例大幅增加可能与放松防控措施和季节性因素有关。荷兰卫生大臣胡戈·德容赫25日表示，荷兰疫情非常复杂，五分之四的重症病人没有接种疫苗。

保加利亚的新冠疫苗接种率在欧盟国家中垫底。欧洲疾病预防与控制中心的统计数据显示，截至10月25日，保加利亚仅有约24.4%的成年人完成疫苗接种。

防疫收紧

面对疫情反弹，荷兰政府25日召开内阁会议，专门讨论疫情问题。卫生大臣胡戈·德容赫会后表示，疫情反弹比之前预想的更早、更快，政府因此正考虑重启封禁措施。

比利时首相亚历山大·德克罗宣布，自29日起，比利时公共场所将要求戴口罩，酒吧、餐馆和健身俱乐部的工作人员必须戴口罩；从下周开始，人们进入酒吧、餐馆和健身俱乐部必须出示新冠通行证。所谓新冠通行证是指3种证书，即接种了欧盟认可的新冠疫苗的接种证书、核酸检测阴性证书、感染新冠病毒后的康复证书。这些证书以手机二维码的形式发放，也可下载打印在纸上。

保加利亚政府此前宣布，自10月21日起18岁以上人员进入除银行、药店等以外的室内场所时须出示新冠通行证。这项政策促使该国近期新冠疫苗接种量增长明显。

德国卫生部长延斯·施潘23日说，德国应该可以在11月25日如期解除疫情紧急状态，但将继续要求民众在进入室内公共区域时戴口罩、出具疫苗接种证明或核酸检测阴性证明并采取其他防疫措施。（执笔记者：钱铮；参与记者：张晓茹、王湘江、林浩、刘曦、刘秀玲）

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