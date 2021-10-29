新华社华沙10月28日电 专访：中国在绿色科技发展中发挥关键作用——访波兰经济研究所主任彼得·阿拉克

新华社记者张章

在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）召开前夕，波兰智库——波兰经济研究所主任彼得·阿拉克日前在接受新华社记者采访时说，中国利用独有的产能优势，不断将能源转型所需绿色能源产品的价格降低，在应对全球变暖的行动中发挥了关键作用。

阿拉克说，中国巨大的产能已经成功将太阳能电池板的成本降到2008年时的八分之一左右，“绿色能源产品价格下降可以为能源转型中面临的挑战提供解决方案。”

波兰的能源转型被认为极具挑战。为了实现减排目标，波兰到2030年需投资1360亿欧元（1欧元约合1.17美元），到2040年共需投资1万亿欧元，因此价格更容易接受的绿色能源产品将令波兰受益匪浅。

波兰面临的最紧迫问题是要尽快放弃使用煤炭。根据波兰地质研究所的数据，波兰约80%的电力供应来自燃煤。“波兰需要比其他欧洲国家更迅速地进行能源转型，”阿拉克说。

阿拉克说，煤炭也是波兰普通民众家庭取暖的主要方式，特别是在农村地区，“这对空气质量造成严重破坏”。

但阿拉克同时指出，用可再生能源替代煤炭对波兰来说并不现实，因为“我们没有足够的光照、风能和水能，至少以目前的技术水平来看，可再生能源只能是能源结构中的一小部分。”波兰政府因此将天然气和核能定为煤炭的替代能源。根据计划，波兰首座核电站预计2033年投入使用。

此外，波兰弃煤还面临不小的社会压力，特别是在西南部的西里西亚产煤区。“约20万人从事煤炭开采相关工作，这些人在经济上对煤炭依赖性非常强。”阿拉克说。弃煤首先需要帮助当地的煤炭工业完成转型，这也离不开绿色科技的支持。

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