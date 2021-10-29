新华社曼谷10月29日电 专访：进博会激发企业贸易潜力——访泰国商业部国际贸易促进司副司长南塔蓬

新华社记者任芊 王亚光

泰国商业部国际贸易促进司副司长南塔蓬日前在首都曼谷接受新华社记者专访时表示，在新冠疫情蔓延、世界经济脆弱复苏的背景下，中国国际进口博览会为各国企业提供了拓展商机、激发其贸易潜力的难得机会。

南塔蓬说，今年是泰国企业第四年参加进博会。虽然一些展商因疫情影响无法亲自前往参展，但泰国企业展位数仍比去年增加17个，仅参加国家馆的企业就达到43家。

“进博会在激发参展商贸易潜力方面有积极推动作用，历年参展企业对进博会都有很高评价。”南塔蓬说。

南塔蓬表示，疫情导致许多国际性展会延期或取消，进博会如期举办彰显中国与各国深化经贸合作的强烈意愿。“借进博会平台，各国企业有机会实现贸易对接，这是中国向包括泰国在内的各国企业提供的重要机会，一个全球难得的机会。”

他表示，虽然疫情影响全球供应链稳定和各国消费需求，为全球经贸发展带来挑战，但贸易投资自由化和扩大经贸合作仍是当今世界经济的主流趋势。“在后疫情时代，我们都应更积极地开放市场、拓展市场。”

南塔蓬介绍，针对疫情下的贸易往来新形势，泰国商业部等部门对企业参展模式进行相应调整，组织了在线商务洽谈等活动。“泰中两国企业都在积极适应新形势，希望它们利用好进博会和在线平台，顺利洽谈合作。”

中国是泰国第一大贸易伙伴。南塔蓬表示，作为一个农业国家，泰国始终把向中国出口农产品和食品视作贸易优先事项。本届进博会上，泰国将继续展示其优势产业，并保证输华农产品和食品的品质和安全性。

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