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“‘印太战略’背景下的中俄战略协作”线上国际研讨会举行

2021年10月29日19:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月29日电 （记者王海林）10月28日，中国社会科学院-俄罗斯远东联邦大学中国俄罗斯研究中心成功举办“‘印太战略’背景下的中俄战略协作”线上国际研讨会。来自俄罗斯远东联邦大学、俄罗斯国际事务委员会、美国美利坚大学，以及国内相关科研机构的知名专家学者及相关媒体代表出席会议。与会嘉宾共同探讨了当前美国“印太战略”的内涵、机制、战略定位和目标，以及在“印太战略”背景下中俄加强战略协作的必要性和可行性。

与会者认为，在新冠疫情和国际变局双重叠加背景下，区域合作的重要性更加凸显。亚太地区一直是全球经济发展中最具活力的地区之一，在后疫情时代，亚太地区应该在全球经济恢复中发挥引领作用。为避免冲突对抗的发生，减少竞争带来的损失，各国应努力寻找共同利益，提升管控危机的能力，为实现亚太地区持久发展繁荣创造良好环境。

实践证明，中俄战略协作是地区和平与稳定的压舱石。与会专家指出，中俄应充分发挥各自优势，促进域内多边机制加强协调，扩大与印度的合作空间，并通过支持东盟在亚太地区的中心地位加强与东盟的互动，汇聚起和平友好的磅礴力量。中俄还应积极推动构建亚太安全稳定机制，包括与所有反对AUKUS的国家建立对话机制，以及共同建立反核扩散和防核扩散的常态化军事演习机制等。

(责编：崔越、常红)

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