新华社伊斯兰堡10月28日电 《巴基斯坦观察家报》日前刊登分析文章说，在贪婪的美国政客和企业的驱使下，美国夺走了阿富汗20年的稳定和安宁。在这场伤亡惨重的战争中，美国军工复合体是唯一赢家。

这篇题为《阿富汗人命值几何》的文章指出，美国发动并维持战争的决定由那些希望尽可能延长战争时间的既得利益者主导。

文章说，通过政府合同，私人国防承包商制造战斗机和其他作战系统并向战场派遣比美国军方更多的作战人员。由于国内压力，白宫能够向海外部署的军人数量有限。但在避开公众监管的情况下，一些美国政客转向国防承包商以维持美国对其他国家的掌控，并掩盖需为此付出的财政和人力代价。

文章指出，美国每年的可自由支配支出约有一半被国防支出占据，而其中超过半数都流向了国防承包商。美国国防承包商热衷于雇用国防部和军方前高官，这些人的人脉关系能够为它们带来利益。这些国防承包商还会向为它们提供支持且能够左右国防开支的个人和相关委员会提供献金，以便在政治辩论中获得更大话语权。

文章说，当一些美国政客和国防承包商在阿富汗战争中赚得盆满钵满时，无辜的阿富汗百姓却在硝烟中艰难求生，在只因利益而发动的无人机袭击中失去宝贵生命。

文章说，美国在制定战争策略和战略时，人的生命只是“附属品”而非“核心”要素。人们不禁要问，美国给阿富汗人的生命贴上的是什么样的价格标签？

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