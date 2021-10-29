人民网格拉斯哥10月29日电 （记者许立群）28日，第二十六届联合国气候变化大会（COP26）开幕前夕，大会受邀代表宇通客车联合众多行业代表在格拉斯哥召开会议，共同发出了加速推进零碳排放和绿色交通的倡议。

国际公共运输联合会负责人菲利普·特纳在发言中表示，交通运输行业产生的温室气体排放量约占全球总排放量的24%，是地球上最大的空气污染和碳排放源之一，因此推动公共交通行业上下游产业链绿色低碳转型，对于实现碳中和具有重要意义。

宇通客车海外销售渠道大区经理常浩介绍，宇通已在节能减碳方面取得了绿色管理、绿色采购、绿色物流、绿色办公、绿色产品等成果。宇通将持续发力新能源、自动驾驶等技术创新，加快零碳、智慧商用车的研发制造和推广应用，携手推动智能制造转型，加快实现商用车产业链绿色化、碳中和，助力全球商用车领域加快“脱碳入氢”进程，让零排放绿色出行惠及全球每一城。

会议结束后，参会嘉宾还体验了将在COP26期间服务公众出行的宇通纯电动客车。近日，宇通向英国最大的私有公交运营商Mc Gills公司交付了55辆纯电动客车，这是中国品牌整车新能源车交付量最大的一次。

Mc Gills总裁拉尔夫·罗伯特介绍，这批纯电动客车根据英国对右舵车型的需求进行了量身定制，安全与环保等性能全面满足甚至超越了欧洲现行标准。他认为，双方此次合作将为全球新能源客车及零排放出行树立新的示范和标杆。

常浩介绍，近年来，宇通不断参与到全球公共出行服务。截至2021年，宇通新能源客车已累计销售超过15万辆，其中纯电动车销量超过11万台，产品遍布法国、英国、挪威、瑞典、丹麦、智利、卡塔尔等众多国家和地区，每年实现减少燃油消耗21.33亿升、节气3.35亿立方米，累计减少碳排放约2325万吨。

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