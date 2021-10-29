新华社华盛顿10月28日电 美国多名学者日前在接受新华社记者采访时指出，从美国战略利益和国际法理看，美国政府近期涉台言论“没有意义”，到头来只能是“徒劳无功”。

美国中美研究所高级研究员苏拉布·古普塔认为，在台湾问题上，美国“在法律和战术层面本身就带有自私的口是心非”，美国“支持台湾参与联合国系统”将是“白费力气”，因为包括美国在内，绝大多数国家都在坚持一个中国原则的基础上与中国建立了外交关系。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩说，台湾问题迄今为止是美中关系中最敏感的问题，“中国不会，也不能改变其在台湾问题上的立场”。他表示希望美中双方能采取措施“减少激怒对方的活动”，“加剧紧张局势非常容易，但要缓和局势则是个挑战”。

美国外交政策协会研究员萨瓦尔·卡什梅里说，他确信美国和中国“双方都希望避免军事冲突”。他希望美中两国在处理彼此分歧时都能从两国建交历史中汲取经验。他认为，拜登政府最近在台湾问题上的这些表态，“很大程度上是迎合保守的右翼势力”，毕竟其最重要的优先事项是处理并试图扭转美国日益扩大的政治对立和种族分裂等国内问题。

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