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欧洲央行紧急购债计划可能如期结束

2021年10月29日17:10 | 来源：新华网
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　　新华社法兰克福10月28日电（国际观察）欧洲央行紧急购债计划可能如期结束

　　新华社记者邵莉

　　欧洲中央银行28日决定维持货币政策不变，但承认通胀上升阶段可能比预期持续更久。分析人士认为，这表明欧洲央行的紧急资产购买计划可能会于明年3月如期结束。

　　欧洲央行在当天的货币政策例会后发表声明说，不断上涨的能源价格、需求的复苏和供应瓶颈正在推高通胀，但预计这些推动价格上涨的因素将在明年有所缓解。欧洲央行预计，欧元区中期通胀水平仍低于其2%的目标。

　　欧洲央行行长拉加德表示，在她个人看来，紧急购债计划将如期结束，但明年可能达不到欧洲央行加息的条件。

　　近期，欧元区国家主权债收益率再度显著上扬，欧元区融资成本重要基准之一的德国十年期国债收益率在10月中旬一度刷新两年多高点。专家指出，主权债收益率显著上升表明投资者通胀预期高涨。

　　瑞士百达资产管理公司经济学家弗雷德里克·迪克罗泽指出，此前欧洲央行有关通胀上升是“暂时”现象的表述没有出现在此次声明中。

　　荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基表示，欧洲央行在通胀问题上的表述较以往更全面、均衡，但仍坚持中期通胀水平低于目标的判断，因此不会急于收紧货币政策。预计欧洲央行会减少购债并如期结束紧急购债计划，但2023年下半年之前加息的可能性不大。

　　德卡银行首席经济学家乌尔里希·卡特尔赞同欧洲央行关于明年通胀率将回落的观点。他认为，如果明年价格走势高于预期，欧洲央行必须更清楚地表明收紧货币政策的意图。

　　国际清算银行行长奥古斯丁·卡斯滕斯也表示，要避免仓促放弃超宽松货币政策。但如果全球供应链扭曲和原材料价格上涨推高通胀预期，则需要采取行动。

　　为应对新冠疫情冲击，欧洲央行2020年3月宣布实施紧急资产购买计划，此后两次扩大购债总规模至1.85万亿欧元。

(责编：崔越、杨牧)

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