新华社伦敦10月29日电 英国外交部28日宣布就英法两国渔业争端召见法国驻英大使，要求就法方威胁对英采取反制措施作出解释。

英国外交发展大臣特拉斯28日表示，已指示负责欧洲和美洲事务的国务大臣温迪·莫顿召见法国驻英大使卡特琳·科隆纳，要求科隆纳就法方对英国“令人失望”的威胁作出解释。

当天早些时候，英国首相府发表声明，对法方在渔业争端中使用“对抗性语言”表达遗憾，认为这种做法令当前紧张局势“更难以缓和”。声明说，英方已向法方和欧盟委员会表达担忧。

近期英法渔业争端持续升级。法国政府27日宣布，由于英国未遵守协议，法国将从11月2日起禁止英国渔船在部分法国口岸卸货，并加强对英国船只、往返英国卡车的检查。

法国海洋事务部28日证实，法国海事警察日前在该国北部海域对两艘英国渔船进行了处罚。法方认定其中一艘渔船没有在法国海域捕捞的许可，但这一说法遭到英国方面驳斥。

根据英国“脱欧”协议，今年1月1日起，欧盟国家渔民能够获得捕鱼许可，进入英国海域捕鱼，前提是他们能够证明以前就在该海域捕鱼。法国方面指责英国当局审核严苛，导致大量申请被拒。

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