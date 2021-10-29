新华社伦敦10月28日电 （国际观察）欧洲跨国公司季报出炉 中国市场表现再度抢眼

新华社记者孙晓玲

从日用化妆品到婴儿奶粉，从珠宝首饰到新能源汽车，深耕中国市场的欧洲跨国公司今年第三季度继续分享中国经济增长的丰厚红利。业内人士表示，疫情有效控制、经济稳健增长、创新动能增强、市场潜力巨大等诸多因素，共同推动全球品牌继续加大对中国市场投资。

庞大市场助法国消费类企业实现增长

今年第三季度，中国庞大的消费市场让不少法国知名企业受益巨大。

美妆巨头欧莱雅集团最新财报显示，欧莱雅中国今年第三季度销售额同比增长42.8%，其中护发和护肤品类表现尤为亮眼，高档彩妆业务呈现良好复苏迹象。

食品类企业达能集团财报显示，受成人营养品销量增加及中国市场婴儿配方奶粉业务恢复性增长提振，达能专业营养品发展势头良好，集团第三季度销售收入为61.58亿欧元，同比增长3.8%。

高端精品集团开云集团财报显示，今年第三季度公司营业额约41.9亿欧元，同比增长12.2%，旗下珠宝系列产品在中国市场销量增长显著。

爱马仕集团表示，公司第三季度销售增长突出，在新开门店和扩充门店带动下，零售业务持续增长。

英国市场研究咨询机构英敏特在其最新发布的报告中预测，2021年中国消费者支出总额将恢复到疫情前水平，此后将继续增长。

创新动能吸引德芬制造业深化合作

德国戴姆勒公司投资11亿元人民币打造的中国研发技术中心10月20日在北京投入运行，旨在进一步加强在全球最大汽车市场的研发和技术能力，加速本地产品的开发。

戴姆勒公司董事会成员、大中华区业务负责人唐仕凯表示：“今年是戴姆勒大中华区投资有限公司在京成立20周年。这些年来，我们不断扩大在中国市场的布局，包括在研发、本土生产和采购等领域。通过全新戴姆勒中国研发技术中心，我们正在为‘在华发展，与华共进’这一重要承诺书写新篇章。”

10月25日，中国移动与芬兰诺基亚公司通过视频签约方式续签战略合作框架协议。根据协议，双方将在既有的良好合作基础上，面向未来发展和长远合作，共同探索新兴业务领域发展机遇。

诺基亚大中华区总裁马博策表示：“此次协议的签署充分证明诺基亚扎根中国、对中国的承诺不变。诺基亚和中国移动将继续深入合作，共同推动中国信息产业发展。”

巨大潜力为全球品牌提供长期信心

跨国企业普遍看好中国市场增长潜力，对长期投资中国抱有信心。英敏特中国品类总监顾菁表示：“（中国市场）整体消费意愿乐观，经济稳健增长，消费者渴望更健康的生活方式，这些因素将共同推动整体消费支出在未来几年稳步增长。”

公司全球首席执行官马修·纳尔逊在接受新华社记者专访说，基于对中国市场的数据研究，英敏特坚定看好中国市场发展潜力，跨国品牌“绝对应该关注中国”。中国市场增长将继续推动世界经济复苏。

英国国家经济社会研究院首席经济学家毛旭新对记者表示，中国消费市场在前三个季度保持健康成长，作为基本盘和压舱石保障中国经济航船的稳定前行。

毛旭新说，中国防疫卓有成效，其产业链供应链表现出强大韧性。同时，创新动能不断增强，新业态、新模式持续活跃。“在双循环中加强开放合作，增强吸引外资的磁力，锻造更强大竞争力”。

“中国经济高质量发展对世界经济至关重要，”毛旭新说，“中国对世界经济增长贡献率连续多年超过30%，在后疫情时代，中国必将起到更重要的作用。”（参与记者：陈静、徐永春、陈晨、沈忠浩）

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