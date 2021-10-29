俄罗斯总统弗拉基米尔·普京27日指示俄罗斯国有天然气生产商增加在欧洲的天然气库存。此举将有助于缓解欧洲秋冬季供暖需求危机，欧洲天然气期货价格随即止住暴涨步伐。

普京当天指示俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）总裁阿列克谢·米勒：11月8日前完成向俄罗斯地下天然气存储设施注气的任务，随后开始“增加位于奥地利和德国的地下设施天然气储量”。

米勒说，俄气将在11月1日前达成俄境内地下设施天然气储量726亿立方米的预定目标，并在11月8日结束国内注气任务。

普京说，增加俄气在欧洲的天然气储量将有助于俄气“稳步、可靠、有节奏地履行秋冬季向欧洲合作伙伴供应天然气的合同义务……为整个欧洲的能源市场创造有利环境”。

欧洲目前天然气严重短缺，价格成倍上涨，荷兰TTF天然气期货价格今年年初以来上涨幅度超过360%。天然气价格飙升引发连锁反应，冲击许多行业生产经营以及民生。

路透社报道，欧洲气价上涨主要缘于库存不足、新冠疫情缓解后经济复苏对能源需求激增等因素。不过，一些西方人士把当前短缺归咎于俄方“卡脖子”，指认俄方拖延对欧洲增加供气，以要挟欧洲国家与俄方签订更长期限的供气合同并尽快批准俄罗斯与德国合建的“北溪-2”输气管道投入运营。俄方对这类说法予以否认。

普京下令俄气增加在欧洲的天然气库存后，荷兰TTF天然气期货价格比前一天下跌4.4%。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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