法国政府27日公布一系列针对英国的制裁措施，警告英方：如果不批准更多法国渔船在英方水域捕捞，将于下月初开始制裁。

法方拟定的制裁措施包括：对过境英方货物加强海关查验和卫生检疫；对进出英国的卡车加强检查；禁止英国渔船进入某些法国港口。

法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔说，法方“耐心几近耗尽”，如果两国的渔业争端没有充分进展，法方将于11月2日对英方实施制裁。

阿塔尔同时宣布，正在准备第二轮制裁，“不排除审视对英国的电力供应”。法国政府分管欧洲事务的国务秘书克莱芒·博纳也警告，如果制裁不见效，法方将采取其他措施，包括“断电”。

英国政府回应称，“法国的威胁令人失望、尺度失衡，不符合我们对一个亲密盟友和伙伴的期望”，法方所拟措施不符合英国与欧盟签订的贸易与合作协议以及国际法，假如付诸实施，英方将作出“适当和有针对性的回应”。

英国分管“脱欧”后英欧经贸合作相关事务的国务大臣戴维·弗罗斯特说，法方没有就当前纠纷与英方正式沟通，必须尽快予以澄清。

依据今年1月1日生效的英国“脱欧”后相关贸易协议，欧盟国家渔民目前可以继续在英国海域捕捞。不过，英国泽西岛政府4月出台新的捕鱼许可制度，要求法国渔船提供2017年初至2020年初的本海域捕鱼数据，在此基础上授予今年的捕鱼许可。法国认定这一规定违反“脱欧”协议，而英国政府27日在声明中重申，泽西岛的新规符合“脱欧”协议。

按照法国政府的说法，法方向英方提交的捕捞申请中，只有不到半数获得批准，其余被拒绝或仍等待审批。英国政府反驳这一说法，称总体而言，欧盟国家98%的捕捞申请获得批准。

泽西岛距离法国北部海岸大约23公里，距离英国南部海岸大约140公里，电力供应主要来自法国。因为渔业纠纷，法方先前多次威胁对泽西岛断电。

今年5月，法国渔民组织数十艘渔船在泽西岛首府圣赫利尔附近海域抗议，促使英国向当地派遣两艘军舰。作为回应，法国同样派出两艘军舰前往泽西岛附近。

英法渔业纠纷愈演愈烈之际，法国27日晚出手处罚两艘在法国海域捕捞的英国渔船：一艘渔船因拒绝法方检查被罚款，另一艘因缺少相关许可被押送至法国一座港口。法国政府说，可能对证件不全的那艘渔船作出扣押处理并勒令上缴捕捞物。

法国海洋事务部长安妮克·吉拉尔丹在社交媒体发文说，检查英国渔船属于扇贝捕捞季的常规做法，但这类举措是在英国与欧盟就捕捞许可磋商期间、法国“加紧对（英吉利）海峡管控的背景下开展的”。

法新社说，缘于海上捕捞等事项的矛盾，英法关系已降至数十年来最低点。

今年9月，美国、英国和澳大利亚宣布建立新的三边安全伙伴关系，澳大利亚将在美英支持下在澳境内建造核潜艇，因此中止与法国海军集团签订的采购12艘常规潜艇的合同，同样激发法国对英国的不满。（安晓萌）（新华社专特稿）

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