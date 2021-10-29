英国剑桥大学耶稣学院和法国凯布朗利博物馆27日分别向西非国家尼日利亚和贝宁共和国归还部分殖民时期掠夺的文物。路透社认为，这两家机构开创归还非洲文物先河，将迫使其他西方机构考虑归还类似掠夺来的文物。

【英国：第一个直接行动的机构】

剑桥大学耶稣学院27日举行仪式，将一尊贝宁王国时期小公鸡青铜雕像移交给尼日利亚代表团。耶稣学院院长索妮塔·阿莱恩在仪式开始前说：“出于对这一文物的历史及独特传统的尊重，这样做是正确的。”

阿莱恩把雕像正式交给尼方代表时说，“我们为成为第一个直接行动的机构而自豪”，乐见“它回到合法主人身边”。

尼日利亚政府感谢耶稣学院开创英国归还文物的先河。

英国军队1897年攻占非洲西部古国贝宁王国，从那里掠走数以百计青铜器，包括这个小公鸡雕像。贝宁王国位于今尼日利亚境内。

一名学生的父亲1905年将这尊雕像赠给耶稣学院。学院曾在大厅展示这尊雕像，2016年撤走雕像，2019年宣布将把它归还给尼日利亚政府。

按照法新社说法，耶稣学院是英国首个向尼日利亚归还贝宁王国时期青铜器的机构，这令大英博物馆等机构备感压力。贝宁王国时期青铜器是非洲最具文化意义的文物种类之一，如今有许多欧洲和美国的博物馆和机构收藏。其中，大英博物馆藏品规模最大。

【法国：总统主持仪式】

在法国首都巴黎，凯布朗利博物馆把26件法军1892年从贝宁共和国前身达荷美王国掠夺的文物移交给贝方。法国总统埃马纽埃尔·马克龙主持归还仪式。

马克龙说:“所有年轻人需要了解自己国家的历史，以更好地建设未来。归还不仅仅是归还，还是一个完整的合作项目。”

“我们确实需要这个，这只是开始，”参观凯布朗利博物馆的贝宁人厄塞布·多苏说，“我们希望所有东西物归原主。”

法国艺术史学家贝内迪克特·萨瓦说，非洲约90%文化遗产如今在欧洲，仅凯布朗利博物馆就收藏大约7万件非洲文物。贝宁共和国政府先前呼吁法方归还大约5000件掠走的文物，包括上述26件文物，但法方曾以法律禁止博物馆藏品“永久性分离”为由予以拒绝。马克龙2017年当选后不久即表示将调研归还非洲文物事宜。法国国民议会去年通过向贝宁共和国等西非国家归还部分文物的法案。

按照路透社说法，非洲国家为收回被殖民者掠走的文物而努力多年，许多欧洲机构也在致力于解决殖民主义留下的文化遗产问题，耶稣学院和凯布朗利博物馆的做法具有里程碑意义。

德国已同意明年开始归还其博物馆收藏的贝宁王国时期青铜器。英国阿伯丁大学定于本月28日向尼日利亚代表团归还一件它1957年拍得的贝宁王国时期青铜雕像。

大英博物馆曾谈到去尼日利亚“分享和展示”其藏品的可能性，但从未表示会转让藏品所有权。（王鑫方）（新华社专特稿）

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