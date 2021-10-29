人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“脱欧”对英国经济影响超过新冠疫情

2021年10月29日17:04 | 来源：新华网
小字号

　　英国预算责任司说，“脱欧”对英国经济的长期负面影响超过新冠疫情。

　　英国广播公司(BBC）27日援引预算责任司司长理查德·休斯的话报道，就长期影响而言，“脱欧”将使英国国内生产总值（GDP）减少4%。新冠疫情则将使GDP“再降2%”。“脱欧”对英国经济的负面影响超过新冠疫情。近期经济数据也印证了预算责任司这一预测。

　　休斯发表上述言论前，预算责任司说，英国生活成本可能以过去30年来最快速度上涨，预测通胀率可能达将近5%。

　　英国中央银行英格兰银行今年早些时候预测，英国通胀率今年年底或达大约5%。9月下旬，英格兰银行下调今年第三季度英国经济增长预期。

　　BBC认为，“脱欧”和疫情都是英国供应链紧张的重要原因，加重卡车司机等行业工人短缺的问题。

　　预算责任司在最新报告中重点提及“脱欧”对供应链的负面影响，认为“脱欧”后的移民政策和贸易体制变化“加剧供应阻滞现象”。

　　英国政府上月宣布，将在10月以发放3个月期签证的方式引进大约5000名卡车司机，为家禽加工行业额外发放5500份签证，以缓解“用工荒”。

　　英国家禽协会表态，火鸡业将尽最大努力确保圣诞节期间供应“尽可能正常”，但提醒说，因季节性外国工人短缺，火鸡依然可能供应不足。

　　与休斯的观点相左，英国政府把用工荒更多地归咎于新冠疫情而非“脱欧”。这场全球公共卫生危机爆发后，不少外籍员工回国且一去不返。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部