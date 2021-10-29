英国预算责任司说，“脱欧”对英国经济的长期负面影响超过新冠疫情。

英国广播公司(BBC）27日援引预算责任司司长理查德·休斯的话报道，就长期影响而言，“脱欧”将使英国国内生产总值（GDP）减少4%。新冠疫情则将使GDP“再降2%”。“脱欧”对英国经济的负面影响超过新冠疫情。近期经济数据也印证了预算责任司这一预测。

休斯发表上述言论前，预算责任司说，英国生活成本可能以过去30年来最快速度上涨，预测通胀率可能达将近5%。

英国中央银行英格兰银行今年早些时候预测，英国通胀率今年年底或达大约5%。9月下旬，英格兰银行下调今年第三季度英国经济增长预期。

BBC认为，“脱欧”和疫情都是英国供应链紧张的重要原因，加重卡车司机等行业工人短缺的问题。

预算责任司在最新报告中重点提及“脱欧”对供应链的负面影响，认为“脱欧”后的移民政策和贸易体制变化“加剧供应阻滞现象”。

英国政府上月宣布，将在10月以发放3个月期签证的方式引进大约5000名卡车司机，为家禽加工行业额外发放5500份签证，以缓解“用工荒”。

英国家禽协会表态，火鸡业将尽最大努力确保圣诞节期间供应“尽可能正常”，但提醒说，因季节性外国工人短缺，火鸡依然可能供应不足。

与休斯的观点相左，英国政府把用工荒更多地归咎于新冠疫情而非“脱欧”。这场全球公共卫生危机爆发后，不少外籍员工回国且一去不返。（卜晓明）（新华社专特稿）

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