中国驻韩国大使邢海明在“2021年中韩友好青年论坛”上发表主旨演讲。中国驻韩国大使馆供图

人民网首尔10月29日电 （记者马菲）“2021年中韩友好青年论坛”27日在韩国大邱以线上线下方式举行。中国驻韩国大使邢海明同韩国总理金富谦、联合国前秘书长潘基文、韩国前总理李寿成、韩中城市友好协会会长权起植、世界公民组织主席郭英薰以及中韩两国青年代表在线上线下共同出席。

邢海明表示，当前世纪疫情与百年变局叠加共振，全球治理体系和国际秩序加速演变，人类社会向何处去，我们的未来应是怎样？这一时代之问需要广大青年朋友不懈思考和探索。各国应携手抗疫，共建人类卫生健康共同体；并肩发展，打造全球发展命运共同体；和合共生，构建人类命运共同体；践行真正的多边主义，共同维护联合国权威地位。

金富谦表示，青年是韩中友好的重要纽带。两国青年对话交流本身即象征着韩中关系的美好未来。希望韩中两国青年不仅成为两国关系未来发展的主人公，更要为致力东北亚和平繁荣作出不懈努力。

潘基文表示，韩中是密不可分的友好近邻。此次论坛为韩中两国青年搭建齐聚一堂、共话友好的平台，具有十分重要意义。期待两国青年增进沟通、加深理解、缔结友谊，为韩中友好作出更大贡献。

李寿成表示，韩中是战略合作伙伴和搬不走的近邻。韩中友好不仅给两国人民带来福祉，更为地区和平稳定贡献积极力量。希望两国青年勇担时代重任，成为韩中友谊的继承者和发扬者，推动韩中友好世代永传。

权起植表示，韩中关系的未来在青年。韩中两国青年齐聚大邱，共话中韩友好，为推动两国关系发展注入新鲜动力。期待韩中青年缔结深厚友谊，推动韩中关系迎来更大发展。

郭英薰表示，世界公民加强沟通交流对促进人类和平繁荣至关重要。青年是架起国与国交往的重要桥梁，也是解决全球性问题的希望之光。希望韩中青年为推动两国关系实现更大发展、为建设更加美好的世界作出积极贡献。

在论坛中，中韩两国青年代表积极讨论发言，回顾中韩友好合作佳话，讲述中韩当代青年友好交流故事，展望中韩关系美好未来。两国青年代表并分别结合自身经历，分享同对方国家结缘的历程，表示将认真学习、提高本领，为增进中韩友好积极发挥桥梁作用。

“2021年中韩友好青年论坛”由中国驻韩国大使馆和韩国韩中城市友好协会共同主办，旨在增进两国青年间的友好交流。

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