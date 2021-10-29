人民网杭州10月29日电 第二届中国自由贸易试验区发展论坛于27日在浙江杭州举行。以“新格局 新使命 新担当”为主题，该论坛聚焦自贸试验区推动构建新发展格局、推动自贸试验区高质量发展、数字经济赋能自贸试验区发展等重要议题，为中国自由贸易试验区建设和发展建言献策。商务部主管领导、各自贸试验区代表、自由贸易试验区领域的专家学者、中外知名企业代表等参加了论坛。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍，2021年前9个月，21家自贸试验区以不到全国千分之四的国土面积实现了全国16.5%的外贸规模，实际利用外资占全国比重达到18.1%，为全国稳外贸、稳外资发挥了重要作用。

他认为，自贸试验区的发展和成功离不开地方政府的重视和支持，离不开中外企业家的参与和投资，也离不开智库、专家学者的建议。“政府、企业、智库人士相聚一堂，共商中国自贸试验区发展大计，很有价值。”

现场，商务部自贸区港司司长唐文弘，浙江省自贸办主任，浙江省商务厅党组书记、厅长盛秋平，商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明等嘉宾，围绕推进自由贸易试验区高质量发展、浙江自贸试验区的特色化发展之路等主题发表主旨演讲。

唐文弘表示，今年是建党一百周年，也是“十四五”开局之年，站在新的起点上，应以更大力度谋划和推进自贸试验区高质量发展，在提升开放水平、推进制度创新等方面持续发力，促进国内国际市场相通、产业相融、创新相促、规则相联，努力建设具有国际影响力和竞争力的自由贸易试验区，发挥好改革开放排头兵的示范引领作用，打造国内国际双循环相互促进的重要枢纽。

放眼中国的自贸试验区，浙江自贸试验区自诞生以来便是一个相对特别的存在。2017年，浙江自贸试验区挂牌成立，自此走出了一条无中生有、聚气发展的特色化发展之路。

盛秋平介绍，2020年可谓是浙江自贸试验区的转折之年，取得了赋权和扩区两大历史性的突破，开启了浙江自贸试验区2.0版新一轮特色化发展的道路。

盛秋平说，“十四五”期间是浙江自贸试验区扩大开放和深化改革的关键时期，将深化五大功能定位建设，着力打造“三个自贸区”金名片，即数字自贸区、油气自贸区和枢纽自贸区。

在专题论坛中，国研新经济研究院创始院长、新经济智库首席研究员朱克力，浙江大学经济学教授、国际经济与贸易系副主任、博士生导师陆菁，河南省商务厅党组成员、副厅长王军，青岛西海岸新区工委副书记、中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管委主任赵士玉，郑州航空港实验区管委会副主任魏学彬等嘉宾，分别就数字经济与自贸试验区未来发展、对接高标准自贸协定 促进自贸试验区建设、以自贸试验区建设为引领加快制度型开放、自贸试验区绿色低碳发展的探索与实践、对接融入自贸区高水平建设“空中丝绸之路”等话题进行了交流讨论。

之后的圆桌论坛中，北京、上海、大连、厦门、杭州等自贸试验区代表就打造“数字自贸区”分享了观点；连连集团总裁辛洁，丝路研究院院长张湧，“一带一路”国际科技产业园区共同体秘书长、长城企业战略研究所副总杨益，浙江工业大学教授、博导、网络空间安全研究院宣琦教授等嘉宾就数字新时代背景下的数据产业发展及信息安全开展了深入探讨。

论坛现场还发布了《中国自由贸易试验区发展报告2021》。据悉，该报告系统梳理和总结了2020年中国自贸试验区的建设进程和成果。

(责编：苏缨翔、常红)