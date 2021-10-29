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《携手之路——纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年》新书发布座谈会成功举行

2021年10月29日15:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月29日电 （记者龚鸣）中国联合国协会28日在京举办《携手之路——纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年》新书发布座谈会。中国人民外交学会会长兼中国联合国协会会长王超、中国联合国协会副会长兼总干事胡文丽、外交部相关司局官员和多位从事联合国研究的专家学者参加。

与会嘉宾表示，习近平主席在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上的重要讲话，为我们在新时期处理中国与联合国关系、参与全球治理变革提供了根本遵循。新中国恢复联合国合法席位在中国共产党历史、新中国历史和外交上都具有重要而特殊的意义。在世界面临百年未有之大变局、中国共产党成立100周年的历史性时刻，出版《携手之路——纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年》一书，意义重大，影响深远。

该书凝聚了多位资深前外交官及联合国问题专家的智慧和思考，全面回顾了新中国恢复联合国合法席位历程和为支持多边主义、推进联合国各项事业所作出的努力和贡献，对未来中国如何继续促进世界和平与发展、支持联合国事业、推动构建人类命运共同体进行了探索。全书从维护世界和平与安全、国际军控与防扩散、可持续发展、人权与国际法、国际组织人才等方面系统梳理了中国与联合国50年合作成果，全方位展示了作为联合国创始成员国和安理会常任理事国，中国坚持走多边主义道路，恪守《联合国宪章》宗旨和原则，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，倡导推动构建人类命运共同体，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。该书的出版为国内联合国研究提供有益参考。

《携手之路——纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年》由中国联合国协会编写，世界知识出版社出版发行。其出版发行是纪念新中国恢复联合国合法席位50周年系列活动之一。

(责编：王禹蘅、常红)

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