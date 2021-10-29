人民网曼谷10月29日电 （记者孙广勇）第二届中清杯“互联网＋”泰国大学生中文双创大赛决赛29日于清迈大学举行。大赛分为线下、线上两个会场。中国驻清迈总领事吴志武、泰国高教创新科技部次长西力叻·颂西维莱、清迈府副府尹拉塔鹏、清迈大学龙姆副校长、清迈大学孔子学院中泰方院长、泰国中资企业代表及各高校参赛代表出席。

本次大赛由中国驻清迈总领事馆、泰国高等教育科研创新部、清迈大学主办，清迈大学孔子学院、清迈大学艺术传媒与技术学院、新诺泰教育科技有限公司承办。大赛以“泰精彩”我为家乡产品代言——数字技术助力泰国经济复苏为主题，参赛选手运用互联网平台、最新电子商务技术和网络营销知识，通过中文学习的实际运用，多维度向中国市场和民众推广泰国产品。大赛不仅协助泰国大学生们展现风采、实现创业梦想，也为促进中泰贸易往来和人文交流提供了新的平台。

西力叻·颂西维莱表示，本项赛事极富创造性与挑战性，参赛者必须具备多项技能，对本土企业产品进行包装，增强吸引力，契合当下疫情跨境消费现状，多维度向中国市场消费者推广泰国商品。

吴志武指出，以“中清杯”为起点的“高级汉泰人才库”在清迈大学孔子学院的推动下，未来将实现共享、共建、共赢、共创的美好蓝图。中国驻清迈总领馆也将进一步加强与清迈孔院的合作，共同助力泰北国际中文教育的发展。

尹拉塔鹏表示，本次比赛为中文人才提供平台将所学知识应用于网络营销，提升本土产品价值，使中泰两国消费者通过电商平台对各类商品信息一目了然。这是促进新时代、新常态贸易发展的重要渠道，既拉动本地经济增长，也为对跨境电商感兴趣者提供了开发贸易模式的良好借鉴，对于谋求拓展中国客源市场的企业家大有裨益，也为参与后疫情时代复苏泰国经济的相关组织提供了良好指引。

龙姆指出，虽然新冠肺炎疫情的肆虐给全球人民的日常生活乃至社会经济发展造成巨大冲击，但它也推动了生活方式与经济模式向数字化转型的进程，本次比赛为泰国学生打造了知识交流共享、奠基迈入电商新行列的优质平台，这将在后疫情时代泰国经济复苏中发挥重要作用。

此次大赛共计11所高校的25支队伍，119人参赛。最终来自诗纳卡琳威洛大学的富一代团队（甜角蜂蜜醋）获得大赛一等奖。

本次大赛得到泰国中资企业商会罗勇分会的全力支持，共有18家在泰中资企业将为参赛选手提供实习、就业机会，并与大赛达成人才储备协议，表示未来将挖掘和培养更多的中文复合型人才，为大赛的可持续发展奠定坚实的基础。

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