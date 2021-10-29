人民网联合国10月28日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽28日在第76届联合国大会“国际法院的报告”议题下发言指出，国际法院作为联合国主要司法机关，在维护多边主义和促进国际法治方面肩负崇高使命，应继续忠实履职尽责，发挥重要而独特的作用。

耿爽表示，今年是国际法院正式运作75周年。75年来，国际法院依据《联合国宪章》和《国际法院规约》开展工作，受理了154个诉讼案件，发表了28项咨询意见，涉及领土主权、海洋划界、单边制裁、非殖民化、不使用武力、外交和领事关系等重要领域的国际法事务，为正确解释和适用国际法作出了巨大贡献，为和平解决国际争端、维护国际和平与安全发挥了积极作用。经过75年的实践，国际法院赢得国际社会广泛赞誉，成为世界上最具权威性和影响力的国际司法机构。近年来，国际法院受理案件的数量不断增加，反映出各国对国际法院的信任持续增强。

耿爽说，和平与发展是我们的共同事业，公平与正义是我们的共同理想，民主与自由是我们的共同追求。联合国应该高举多边主义旗帜，捍卫并弘扬全人类共同价值，推动各国团结，促进国际合作，为实现国际关系民主化和法治化作出积极努力。

耿爽表示，今年是中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年。半个世纪以来，中国积极倡导国际关系民主化和法治化，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。无论世界风云如何变幻，中国愿与各国一道，秉持联合国宪章宗旨和原则，坚定支持联合国和国际法院工作，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，促进完善全球治理，推动构建人类命运共同体。

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