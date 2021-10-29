人民网联合国10月28日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军28日在联合国同非盟合作安理会高级别会议上发言呼吁，联合国和非盟需要针对当前挑战加强务实合作。

张军指出，在全球和非洲的政治、经济、社会形势发生急剧变动、面临各种新挑战的背景下，联合国和非盟比以往任何时候都更需要加强合作，以便适应新形势，更好地维护非洲和平与安全。

张军表示，联合国同非盟合作首先要帮助非洲早日战胜疫情。这是今年联大一般性辩论期间，非洲国家领导人的共同呼声。中方呼吁发达国家停止过量囤积疫苗，加大对非洲援助，早日在非洲普及安全、可负担的疫苗。要推动向包括非洲国家在内的发展中国家豁免疫苗知识产权，实现疫苗本地化生产，这是帮助非洲战胜新冠肺炎疫情、应对未来新发流行病的关键。疫情暴发以来，中国提供的抗疫物资已覆盖全非洲，中国生产的新冠疫苗已运抵非洲40多个国家，中国援建的非洲疾控中心总部正加快建设，中国支持的埃及疫苗本土化工厂已经正式投产。中国将继续以实际行动同非洲守望相助，共同夺取抗疫的最后胜利。

张军说，联合国同非盟合作，要协助非洲解决好和平安全领域面临的突出问题。非盟和次区域组织可以为解决非洲热点问题发挥独特作用。非盟和有关次区域机制在索马里、萨赫勒地区等开展和平行动，积极应对安全挑战，是非洲方式解决非洲问题的重要实践。联合国要鼓励国际伙伴加大支持力度，保障非洲自主和平行动可预测、可持续的资金来源。中方鼓励联合国对非洲国家加大支持，帮助其提高自主反恐能力。

张军强调要致力于消除非洲冲突根源。疫后重建是推动包容性发展、消除冲突根源的一个机遇。联合国秘书长近日提交“我们的共同议程”报告，建议加强建设和平工作，重视预防危机和冲突。中方希望报告后续行动中把支持非洲建设和平工作作为重点，调动更多资源，帮助解决非洲国家实际困难。要重点帮助非洲，特别是冲突后国家加强政府能力建设，提升治理能力，推动可持续发展，促进增强社会包容性和凝聚力。联合国发展机构要大力支持非洲落实2030年可持续发展议程，在消除贫困、保障粮食安全、基础设施建设、区域互联互通、教育和就业等方面做出更多努力。

张军表示，要支持非洲国家团结自强。殖民时代早已结束，但殖民主义遗留问题远未解决，仍对非洲繁荣稳定造成负面影响。非洲有独立自主传统，非盟是非洲联合自强的旗帜。要尊重非洲国家主权和主导权，支持非洲国家探索走符合本国国情的发展道路。非洲问题如何解决，非洲人民最清楚；非洲如何治理，非洲国家最有发言权。中方反对干涉非洲国家内政和强加治理模式，反对挑拨非洲国家间矛盾或制造分裂，反对为对非援助附加政治条件，反对利用非洲谋取政治私利。这些做法在非洲没有市场，也注定不会有效果。

张军表示，中国始终是非洲的好朋友、好兄弟、好伙伴。中方一贯主张，联合国和安理会应把同非盟加强对话协调，加大支持非盟和非洲国家，作为优先重点，纳入日常工作。中国-联合国和平发展基金一直积极支持在非洲开展维和能力建设、反恐和打击暴力极端主义、预防冲突等项目，取得积极成果。中非合作论坛第八届部长级会议今年将在塞内加尔举行。中方将以此为契机，为非洲实现和平稳定和疫后复苏，为推动国际社会加大对非支持发挥更大作用。

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