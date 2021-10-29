新华社北京10月28日电（记者张汨汨）国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非28日在国防部例行记者会上表示，捍卫国家主权和领土完整“大势所趋、大义所在”，中国人民解放军将强化使命担当、保持高度戒备，“不动如山，动如雷霆”。

有记者问，民进党当局领导人在10月10日发表所谓“讲话”，有何评论。

谭克非表示，习主席在纪念辛亥革命110周年大会上发表重要讲话，郑重宣示坚持一个中国原则和“九二共识”、坚决遏制“台独”分裂活动、捍卫国家主权和领土完整的坚强决心和坚定意志，揭示了祖国统一、民族复兴的历史大势，指明了两岸关系的前进方向。

谭克非说，民进党当局出于“台独”本性，置中华民族利益和台湾民众福祉于不顾，煽动对立、叫嚣对抗，企图以所谓“共识”为幌子绑架台湾民意，频繁勾连外部势力，加紧谋“独”挑衅。其数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的卑劣行径再次证明，“台独”分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。

他强调，中华民族具有反对分裂、维护统一的光荣传统。解决台湾问题，实现国家完全统一，是中华民族根本利益所在，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败一切外部势力干涉和“台独”分裂行径，是中国人民解放军的神圣使命。大势所趋、大义所在；不动如山，动如雷霆。中国人民解放军将强化使命担当、保持高度戒备，确保在党和人民需要的时候召之即来、来之能战、战之必胜。

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