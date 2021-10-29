新华社日内瓦10月28日电 专访：世界知识产权组织见证了中国对世界科技创新的重大贡献——访世界知识产权组织总干事邓鸿森

新华社记者陈俊侠 陈斌杰

2021年是中国恢复联合国合法席位50周年，就有关中国和联合国机构关系这一话题，世界知识产权组织总干事邓鸿森日前接受新华社等中国媒体联合采访时表示，自从中国加入这一促进知识产权保护的联合国专门机构以来，该组织见证了中国对世界科技创新的重大贡献。

邓鸿森指出，中国古代的指南针、火药、造纸术和印刷术四大发明对世界影响深远。他介绍说，世界知识产权组织总部大楼内保存着一份来自中国政府和人民的礼物——中国东汉科学家张衡在近2000年前发明的地动仪的复制品。“这显示，发明创造长期以来一直是中华文明的一部分。”

邓鸿森指出，中国是一个非常重视知识产权保护的国家。世界知识产权组织参与制定了全球创新指数，对全球创新经济体的表现进行跟踪和排名。今年9月发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国在创新领域的全球排名已经从2013年的第35位上升至第12位，是排名最高的中等收入经济体。

邓鸿森还表示，中国人不仅善于获得专利，而且善于将专利应用到市场上以改善人们的生活，为人们带来便利。上世纪90年代中期，中国刚加入世界知识产权组织《专利合作条约》（PCT）时，在该框架下年度国际专利申请量仅为100多件；2020年这个数字已超过6.8万件，位列全球第一。该成就“见证了中国作为发明国、贸易国和商业国的历史”。

邓鸿森认为，这个世界面临的气候变化、新冠疫情、不平等加剧等挑战，没有人能够独自解决，这是人类共同面临的挑战。因此，不仅各联合国机构需要更好地合作，也需要与各行业、政府、民间机构以及民众更好地合作，以克服这些挑战。

他举例说，世界知识产权组织与世界卫生组织、世界贸易组织今年早些时候共同宣布三方合作机制，利用三大机构在创新、知识产权以及卫生、贸易方面的专业知识，帮助成员防控新冠疫情。

邓鸿森表示，联合国机构应继续努力为各国民众带来实实在在的好处，世界知识产权组织也在作出努力。他举例说，自2016年以来，世界知识产权组织已在虚拟平台上为超过11万中国人培训知识产权相关知识和技能。

“我们有一个新的愿景，那就是我们希望世界成为一个创新和创造力得到知识产权支持的地方。”邓鸿森说。

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