人民网布鲁塞尔10月28日电 （记者郑彬）在联合国气候变化大会即将召开之际，联合国贸易发展会议日前发布了《2021年贸易和发展报告》的第二部分，呼吁国际社会在气候适应方面采取变革性方法，特别是发达经济体需更好地支持发展中国家在不影响其发展目标的情况下管理气候变化所带来的压力。

报告提出，大多数关于气候问题的议程设置都集中在减缓方面，而忽视适应问题。气候适应不是一个风险管理问题，而是一个发展规划问题。对于发展中国家来说，气候冲击正在破坏其增长前景，迫使政府将稀缺的资源从生产性投资中转移出来。

据统计，发展中国家由于气候相关灾害所造成的相对经济损失是高收入国家的三倍。在过去十年间，发展中国家的气候适应成本已经翻倍。随着气温的升高，预计发展中国家每年的气候适应成本将在2030年达到3000亿美元，2050年可能达到5000亿美元。

报告认为，制定绿色产业政策是发展中国家适应气候变化压力的关键。对此，贸发会议提出了一个以发展为引领的气候适应模式，使发展中国家通过结构转型建立一个更具韧性的经济，减少对少数气候敏感活动的依赖。但报告同时指出，气候适应所需的投入规模巨大，因此需要发达经济体进一步扩大对发展中国家的资金承诺。

贸发会议秘书长丽贝卡·格林斯潘表示：“发展中国家政府需要足够的政策和财政空间来调动大规模公共投资，以面对未来的气候威胁，同时确保这些投资能有助于发展目标的实现。要使雄心和行动保持一致，就需要在多边层面作出协调一致的改革努力，确保向发展中国家提供足够的资金，适应不断加剧的气候变化所带来的日益严重影响。气候变化没有边界，所以我们适应气候变化的战略必须是全球协调的。”

贸发会议在报告中提出了一个国际金融体系的改革设想，使更多的气候适应资金流向发展中国家，其中包括扩大官方发展援助承诺，增加专门用于适应气候变化和增强抗风险性的额外资金比例；将发展中国家的债务减免和重组问题放在气候议程上；通过多边开发银行以赠款和极度优惠的贷款形式资助发展中国家气候适应行动所需要的额外资金；加大对发展中国家提升绿色债券市场监管机制建设支持等。

贸发会议还指出，关键的绿色技术应被归类为公共产品，使所有人能够负担得起这些技术的使用。国际社会可以支持改变知识产权规则的倡议，扩大《与贸易有关的知识产权协议》中与气候有关的商品和服务对发展中国家的灵活性，从而推动实现机制创新，以提高受专利保护的关键绿色技术的可及性，支持气候适应和减缓的努力。

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