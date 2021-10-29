人民网开罗10月28日电 （记者景玥）中国驻埃及使馆27日以线上方式举行专题记者会，宣介中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议有关情况。

中国驻埃及大使廖力强表示，中华人民共和国恢复在联合国合法席位以来的50年，是中国和平发展、造福人类的50年，对中国、对世界都具有重大而深远的意义。中国将坚持走和平发展之路，始终做世界和平的建设者；坚持走改革开放之路，始终做全球发展的贡献者；坚持走多边主义之路，始终做国际秩序的维护者。

廖力强充分肯定中埃建交65年来始终坚持相互尊重、平等相待、互利共赢、共同发展。中埃在携手抗疫、复工复产、减贫就业、生物多样性保护领域、联合国维和行动等方面密切合作，为世界注入更多稳定性和正能量。尤其是当前“一带一路”倡议深度对接埃及“2030愿景”，让埃及民众真切感受到了共建“一带一路”带来的参与感和获得感，为南南合作打造了成功样板。中国同阿盟关系也不断提质升级，双方在数据安全、巴勒斯坦问题、核不扩散等领域合作持续深化，并正精心筹备首届中阿峰会，以更多实际行动携手打造志同道合、发展繁荣的中阿命运共同体。

针对美国国务卿布林肯发表所谓“支持台湾参与联合国系统”声明，廖力强指出，联合国是由主权国家组成的政府间国际组织，联大第2758号决议已从政治上、法律上和程序上彻底解决中华人民共和国在联合国的代表权问题。包括美国在内的联合国广大会员国均承认世界上只有一个中国、台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾地区参与国际组织活动必须按照一个中国原则处理。任何挑战一个中国原则、在国际上制造“一中一台”“两个中国”的图谋都不可能得逞。

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