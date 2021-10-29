新华社北京10月28日电（记者邹多为）亚洲基础设施投资银行（亚投行）第六届理事会年会28日闭幕。年会期间，非洲国家尼日利亚加入亚投行的申请获得批准，至此，亚投行成员数量增至104个，其中11个为非洲成员。

这是位于北京朝阳区的亚洲基础设施投资银行总部大楼（2021年1月13日摄）。新华社记者 李鑫 摄

亚投行表示，目前已获准的非洲成员占非洲大陆国内生产总值的60%以上，占非洲人口的46%以上。亚投行已经成为连接亚洲与世界的银行，亚投行副行长卢德格尔·舒克内希特说，“我们期待与非洲新成员建立更牢固的联系，共同努力实现长期可持续发展。”

亚投行宣布，到2023年7月1日，亚投行所有投资项目将实现与《巴黎协定》相关目标完全保持一致，并承诺将加大应对气候变化方面的融资，预计到2030年，其累计气候融资总额将达到500亿美元。

此次对于《巴黎协定》相关目标一致性的承诺，将适用于包括通过金融中介机构进行投资在内的主权和非主权项目，亚投行行长金立群表示，“在未来与成员、合作伙伴携手推进全球应对气候变化的道路上，我们期待动员更多私营资本聚集更广泛合力，共建一个更加包容、公平和可持续的未来。”

谈及今后发展，金立群表示，加强对低收入成员气候适应性的投资、培育新兴技术用以推动应对气候变化都将是亚投行未来重点关注的投资领域。

本届年会为期三天，以视频形式举行，由阿联酋主办。闭幕当天，亚投行理事会还宣布第七届年会将于2022年由俄罗斯主办。

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