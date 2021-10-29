人民网开罗10月29日电 （记者黄培昭）埃及民族进步统一集团党政治局委员谢里夫·法亚德28日在接受人民网记者采访时表示，半个世纪前，联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国的唯一合法代表，这是激动人心的时刻，是正义的胜利，包括埃及在内的广大发展中国家欢呼雀跃、奔走相告。可以说，新中国恢复联合国合法席位是全人类的福音。

法亚德说，新中国在联合国的席位得到合法恢复后，联合国的力量对比和政治生态发生了变化。中国代表发展中国家发声，是联合国中重要的政治力量和世界和平稳定不可或缺的基石。在过去的半个世纪，中国积极融入国际社会，在国际政治、经济治理和规则制定等方面发挥着有大国担当精神的引领作用。中国推动联合国在开展南北对话和南南合作、推动建立国际政治经济新秩序、加强对欠发达国家的援助、倡导和强化多边主义等方面取得有目共睹的重大成绩。

法亚德强调，中国始终站在公平、正义的立场上替发展中国家说话，在联合国这个重要的国际舞台上扮演着令人尊敬的角色。例如在中东事务尤其是在巴勒斯坦问题上，中国顶住美国的压力，为巴勒斯坦人民主持公道。中国还秉持客观的立场，积极斡旋中东和非洲地区的矛盾冲突，提出自己合理化的建议和化解方案，受到地区国家的欢迎。而且，中国从不将自己的愿意强加于他人，也不附加任何的政治条件，完全是出于作为联合国安理会常任理事国的责任担当，这与西方一些大国的自私做法形成鲜明对比。

在法亚德看来，中国举行恢复联合国合法席位50周年纪念活动，有着重大的现实意义。他说，当前，世界形势正在发生重大深刻的变化，面临的问题和挑战越来越多，在这种情况下，国际社会都聚焦联合国今后将发挥什么样的作用，作为联合国中流砥柱的中国又将在联合国中发挥怎样的作用。对此，中国国家主席习近平的讲话给出了答案，他强调，站在新的历史起点，中国将坚持走和平发展之路，始终做世界和平的建设者；坚持走改革开放之路，始终做全球发展的贡献者；坚持走多边主义之路，始终做国际秩序的维护者。这是中国对世界的庄严承诺，也是纪念新中国恢复联合国合法席位50周年的现实意义所在。

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