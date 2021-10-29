新华社巴黎10月28日电（记者徐永春）法国海洋事务部28日发表声明说，法国海事警察日前在该国北部海域对两艘英国渔船进行了处罚。

根据声明，法国海事警察27日在北部港口城市勒阿弗尔附近的塞纳湾巡逻时对两艘英国渔船进行了处罚。其中一艘渔船因妨碍检查而被处罚，另一艘渔船由于没有在法国海域捕捞的许可，被要求改道前往勒阿弗尔港接受进一步处理。

声明说，在英国和欧盟就捕鱼许可问题进行磋商之际，法国强化了在英吉利海峡的检查。上述行动正是在此背景下采取的。

法国海洋事务部长安妮克·吉拉尔丹28日在接受法国媒体采访时说，法国就渔业争端对英国采取的反制措施是“斗争”而不是“战争”，目的是维护法国渔民的权利，促使英国遵守“脱欧”协议。

根据英国“脱欧”协议，今年1月1日起，欧盟国家渔民能够获得捕鱼许可，进入英国海域捕鱼，前提是他们能够证明以前就在该海域捕鱼。法国方面指责英国当局审核严苛，导致大量申请被拒。

法国政府本月27日宣布，由于英国未遵守协议，法国将从11月2日起禁止英国渔船在部分法国口岸卸货，并加强对英国船只、往返英国卡车的检查。同时，法方正在准备第二套报复措施，不排除重新考虑对英国的能源供应。

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