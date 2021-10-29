新华社联合国10月28日电 中国常驻联合国副代表耿爽28日在第76届联合国大会“国际法院的报告”议题下发言，呼吁国际法院继续在维护多边主义和促进国际法治方面发挥重要而独特的作用。

耿爽说，今年是国际法院正式运作75周年。经过75年的实践，国际法院赢得国际社会广泛赞誉，成为世界上最具权威性和影响力的国际司法机构。近年来，国际法院受理案件的数量不断增加，反映出各国对国际法院的信任持续增强。

耿爽说，和平与发展是我们的共同事业，公平与正义是我们的共同理想，民主与自由是我们的共同追求。联合国应该高举多边主义旗帜，捍卫并弘扬全人类共同价值，推动各国团结，促进国际合作，为实现国际关系民主化和法治化作出积极努力。国际法院作为联合国主要司法机关，在维护多边主义和促进国际法治方面肩负崇高使命，应继续忠实履职尽责，发挥重要而独特的作用。

耿爽说，今年是中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年。半个世纪以来，中国积极倡导国际关系民主化和法治化，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。无论世界风云如何变幻，中国愿与各国一道，秉持联合国宪章宗旨和原则，坚定支持联合国和国际法院工作，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，促进完善全球治理，推动构建人类命运共同体。

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