新华社联合国10月28日电 中国常驻联合国代表张军28日呼吁从多个方面加强联合国和非盟的合作。

张军当天在联合国同非盟合作安理会高级别会议上表示，联合国和非盟是密切的合作伙伴。在全球和非洲的政治、经济、社会形势发生急剧变动、面临各种新挑战的背景下，联合国和非盟比以往任何时候都更需要加强合作。双方应围绕以下方面深入开展合作：

一要帮助非洲早日战胜疫情。发达国家应停止过量囤积疫苗，加大对非洲援助，早日在非洲普及安全、可负担的疫苗。要推动向包括非洲国家在内的发展中国家豁免疫苗知识产权，实现疫苗本地化生产，这是帮助非洲战胜新冠疫情、应对未来新发流行病的关键。

二要协助非洲解决好和平安全领域面临的突出问题。非盟和次区域组织可以为解决非洲热点问题发挥独特作用。联合国要鼓励国际伙伴加大支持力度，保障非洲自主和平行动可预测、可持续的资金来源。中方鼓励联合国对非洲国家加大支持，帮助其提高自主反恐能力。

三要致力于消除非洲冲突根源。要重点帮助非洲特别是冲突后国家加强政府能力建设，提升治理能力，推动可持续发展，促进增强社会包容性和凝聚力。联合国发展机构要大力支持非洲落实2030年可持续发展议程，在减贫、粮食安全、基础设施、区域互联互通、教育和就业等方面作出更多努力。

四要支持非洲国家团结自强。要尊重非洲国家主权和主导权，支持非洲国家探索走符合本国国情的发展道路。中方反对干涉非洲国家内政和强加治理模式，反对挑拨非洲国家间矛盾或制造分裂，反对为对非援助附加政治条件，反对利用非洲谋取政治私利。中方呼吁有关国家解除对津巴布韦、苏丹等国的单边制裁。

张军表示，中方一贯主张联合国和安理会应把同非盟加强对话协调，加大支持非盟和非洲国家作为优先重点，纳入日常工作。中非合作论坛第八届部长级会议今年将在塞内加尔举行。中方将以此为契机，为非洲实现和平稳定和疫后复苏，为推动国际社会加大对非支持发挥更大作用。

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