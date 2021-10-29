新华社联合国10月28日电（记者尚绪谦）联合国安理会28日发表媒体声明，敦促苏丹军方立即释放被扣押的文职官员，恢复由文职官员领导的过渡政府。

声明说，安理会成员对苏丹军方25日军事接管苏丹、扣押过渡政府总理哈姆杜克等领导人、暂停一些过渡机构、宣布紧急状态等行为表示严重关切。

声明说，安理会成员注意到有关哈姆杜克已返回自己家中的消息，呼吁苏丹军方立即释放所有被扣押人员；呼吁各方保持最大限度克制、避免使用暴力，强调充分尊重人权的重要性；呼吁苏丹军方根据宪法文件和其他政治过渡基础文件，恢复由文职官员领导的过渡政府；呼吁所有利益攸关方无条件进行对话，以保证宪法文件和朱巴和平协议的充分落实。

声明说，安理会成员对苏丹人民予以声援，愿意支持为实现苏丹民主过渡所作的努力，认为任何破坏民主过渡进程的图谋都会危及苏丹的安全、稳定与发展。安理会成员重申对苏丹主权、独立、领土完整和国家团结的坚定承诺，坚决支持区域和次区域组织的努力。

苏丹政坛近期面临严重分歧。军方领导人要求改组政府，而部分政府官员则指责军方计划夺取政权。本月25日，苏丹军方宣布国家进入紧急状态，解散主权委员会和过渡政府，并解除所有州长的职务。苏丹过渡政府总理办公室同日发表声明说，哈姆杜克在其位于喀土穆的居所“遭绑架”。

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