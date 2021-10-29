新华社斯里巴加湾市10月28日电（记者薛飞）以视频方式举行的第38届和第39届东盟峰会28日在轮值主席国文莱主持下闭幕。东盟国家在会议上表示，将继续努力实现后疫情时代区域经济复苏，推动东盟共同体建设。

文莱苏丹哈桑纳尔在闭幕式上表示，东盟国家就当前地区、国际形势以及东盟未来发展方向进行了富有成效的磋商，讨论了与中日韩等对话伙伴国进一步加强各领域关系的途径，决定通过确保疫苗供应以应对新冠疫情、将努力实现后疫情时代区域经济复苏。哈桑纳尔表示，东盟共同体建设正不断取得进展，坚持多边主义对未来共同体建设至关重要。

东盟在一份主席声明中表示，受疫情严重影响的旅游业对本地区经济社会发展至关重要，东盟将致力于加强区域和国际合作，以期实现旅游业的安全重启。声明说，将继续推动共同体建设，应对共同挑战，推动区域经济全面复苏。

哈桑纳尔在闭幕式上以视频方式将东盟轮值主席国移交给柬埔寨。

作为今年的东盟轮值主席国，文莱为东盟确定了“共同关注、共同应对、共同繁荣”的主题，围绕东盟政治安全共同体、经济共同体、社会文化共同体三大支柱，提出了一系列目标成果，涵盖灾害与紧急情况应对、支持多边主义、疫后复苏、疫苗采购合作、东盟共同体建设等。

第38届和第39届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议26日至28日举行，其间还举行了第24次中国-东盟（10+1）领导人会议、第24次东盟与中日韩（10+3）领导人会议、第16届东亚峰会等。

东盟峰会通常每年召开两次，分别于上半年和下半年举行。受新冠疫情影响，今年上半年东盟峰会未能举行，因此两届峰会在下半年以视频会议方式依次举行。

东盟成立于1967年，成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

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