本报记者 苑基荣

金秋十月，新疆各地棉花陆续进入采收期。湛蓝的天空下，棉田犹如白色的“花海”，忙碌其间的打包采棉机，一边采收，一边将已采棉花打包、压缩成卷。这是10月28日新疆维吾尔自治区人民政府在北京举行的第五十九场涉疆问题新闻发布会上，新疆阿克苏地区阿瓦提县棉农吐热汗·依地热斯通过视频展示的自家200亩棉田正在采收的场景。发布会上，新疆学者和基层群众代表用亲身经历，驳斥一些西方国家炒作的谣言谎言。

近日，美国国家领导人发表涉疆谬论，谎称“在新疆存在针对维吾尔族人的压迫和强迫劳动”。“对此，我们表示强烈谴责和坚决反对。”新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，新疆事务纯属中国内政，美国国家领导人没有任何资格和权利横加指责。所谓涉疆问题，根本不是什么民族、宗教、人权问题，而是反暴恐、反渗透、反分裂、反干涉问题。美国国家领导人对此视而不见，散布中国新疆存在“强迫劳动”“人权压迫”等谬论，这种给新疆泼脏水的恶劣行径，必将遭到新疆各族人民的唾弃，遭到国际社会有识之士的批评。

如今，吐热汗·依地热斯和丈夫不仅种棉花，还开发了一片果园，开起了超市，搞起了养殖，钱包越来越鼓，日子越过越好。“境外一些人说‘新疆强迫农民种棉花、摘棉花’，这是睁着眼睛说瞎话。他们就是不想让我们过上好日子，想让我们农民的棉花烂在地里，让我们没活干、没钱赚，这些人心太黑了，我们绝不会上当。”

一段时间以来，国际上一些反华势力无视新疆为保障人权所做巨大努力，将促进南疆地区少数民族劳动就业、脱贫致富等政策措施，污蔑为“强迫劳动”。来自新疆喀什地区喀什市的努尔姑丽·努尔在发布会现场用她家经历有力驳斥了这些污蔑和谣言。

努尔姑丽·努尔的家在新疆喀什伯什克然木乡，家中有6口人。此前，她父亲因腰椎间盘突出经常住院治疗，家庭生活陷入困境。这几年，在政府政策扶持下，家里发展庭院经济和林果业，买菜钱省了下来，葡萄、石榴也获得丰收。在富民安居房政策支持下，家里盖了新房；在就地就近就业政策支持下，她在村里的农机合作社找到了工作，月收入3000余元。如今，家里人均年收入已超过1万元，实现了小康，“我们都很满意”。

2021年7月9日，美国商务部以所谓“侵犯人权和高科技监控”为由，将包括新疆北斗同创信息科技有限公司（简称“北斗同创”）在内的新疆6家科技信息化企业列入“实体清单”，进行无理制裁。北斗同创执行董事景韶华对此表示强烈愤慨和坚决反对！

景韶华说，北斗同创是一家成立于2014年的民营企业，主要从事信息化领域系统集成项目建设及售后运行维护服务业务。企业从初创的12名员工到今天近300名员工，年产值从几百万元到如今上亿元，始终以优良的技术和优质的服务赢得客户和市场认可，目前是新疆唯一拥有国家甲级资质的民营企业。“美国对于大数据及信息平台的投入、研发和应用在全球领先。美国在此方面的投入是不是为了提升美国人民的安全感？如果是，中国同样的做法有什么问题？美国这么无端指责中国、指责新疆，目的究竟是什么？”

景韶华说，美国对新疆科技信息化发展的抹黑和打压，是赤裸裸的“双重标准”。事实证明，美国根本不是关心事实和真相，根本不是关心新疆的人权，而是将正常的经济秩序政治化，干扰正常产业链，阻碍新疆企业和信息化产业发展，其真实图谋就是要祸乱新疆、遏制中国的发展。

徐贵相表示，近年来，美国商务部等部门以所谓“强迫劳动”“侵犯人权”为由，滥用长臂管辖、出口管制措施，企图通过制裁打压新疆企业、制造“强迫失业”“强迫贫困”，使新疆各族群众处于贫困、封闭、落后之中，达到祸乱新疆的险恶目的。新疆坚持以人民为中心的发展理念，制定一系列积极的劳动就业政策，创造条件让各族群众在阳光下体面劳动。这些都符合人类社会的共同价值理念，符合新疆经济社会发展实际，符合新疆各族群众过上幸福生活的美好愿望。随着各族群众充分实现稳定就业、持续就业、长期就业，他们的收入水平、生活质量、精神面貌都发生了广泛而深刻的变化。如今，人们的“钱袋子”越来越鼓，脸上的笑容越来越灿烂，心情越来越舒畅，日子越过越红火，天山南北形成了家家有门路、人人有事干、月月有收入的喜人景象。

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 07 版）

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