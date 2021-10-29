新华社贝尔格莱德10月28日电 （记者石中玉）来自中国、塞尔维亚、波黑、黑山和罗马尼亚的14家教育和社会机构代表27日举行线上会议，宣布成立中国—中东欧艺术高等教育国际联盟，旨在加强艺术创新合作。

本次线上会议为期三天，吸引包括波黑萨拉热窝大学、黑山大学、中国中央戏剧学院、西安儿童艺术剧院等12所艺术类高等教育机构以及两家社会机构代表参会。除校际教育、科研、大型活动等方面的展示和交流外，本次会议还设置题为“艺术与疫情”的专业论坛，邀请专家学者共同探讨疫情期间的艺术教育、艺术与生活等主题。

塞尔维亚诺维萨德大学校长德扬·马迪奇在会上说：“联盟的成立将在中国—中东欧国家各教育机构之间架设起一座交流合作的桥梁，也将促进国家间艺术高等教育创新发展共同体的形成。”

据主办方介绍，中国—中东欧艺术高等教育国际联盟由中国和中东欧国家多所大学自发组建，从事艺术高等教育领域的创新交流活动，旨在加强中国—中东欧国家合作框架下各个国家间的艺术创新合作，包括机构间交流、人才培养、科研合作、文化沟通、政策研究、社会服务等。

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)