本报南宁10月28日电 （记者祝佳祺、郑壹）27日晚，由国家广播电视总局、老挝新闻文化旅游部、广西壮族自治区人民政府主办的第三届中国—东盟电视周在南宁开幕。本届电视周以“守望相助 融合创新”为主题，聚焦中国—东盟视听合作新趋势，展现中国和东盟国家努力克服新冠疫情影响深化广电视听合作的丰硕成果，围绕广电技术发展、产业合作等开展研讨。

中宣部副部长、国家广播电视总局局长聂辰席在开幕式视频致辞中说，今年恰逢中国—东盟建立对话关系30周年，双方在政策沟通、节目互播、内容制作、人才培养、青年交流、技术交流与产业发展等多个领域开展了富有成效的合作。中国愿与东盟各国进一步加强政策沟通，聚焦民心相通，推动视听产品互通，实现视听产业融通，为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体作出积极贡献。

据了解，本届中国—东盟电视周从10月27日持续至11月2日。电视周期间计划举行五大活动：第三届中国—东盟电视周开幕式暨中国—东盟青年主播创造营结营盛典、中国—东盟青年主播创造营、中国—东盟友好合作主题短视频大赛、中国—东盟优秀视听节目展播周、中国—东盟电视周视听传播峰会暨视听（科创）产品展示交易会。

本届电视周首次邀请老挝新闻文化旅游部作为联合主办单位，首次与老挝、印尼签订合作协议，举办中国—东盟优秀视听节目展播周。电视周期间，在当地主流媒体和网络视听平台将展播本土化语言译制的电视剧《山海情》、纪录片《秘境广西》、动画片《海豚帮帮号》等我国优秀视听作品。

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 07 版）

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