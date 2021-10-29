本报记者 李晓宏

当地时间10月25日，以“美美与共，和平向未来”为主题的纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年主题图片展在纽约联合国总部举行。

“新中国恢复联合国合法席位，对中国、对联合国、对世界都具有重大而深远的意义。”前来观展的第七十六届联大主席沙希德以及巴基斯坦、埃及、新加坡、巴西、俄罗斯等多国常驻联合国代表、副代表和联合国秘书处官员，对中国为实现联合国理想和人类发展进步付出的不懈努力和作出的巨大贡献，给予高度肯定。

此次展览由中国常驻联合国代表团和中国图片社联合举办，共持续12天。展览通过24块展板上的55幅图片和电子屏上滚动的176张照片，向观众讲述半个世纪以来，新中国在国际舞台上所经历的不平凡发展历程。

1971年10月25日，位于纽约东河河畔的联合国会议大厅气氛热烈，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利。决议通过后，各国代表热烈鼓掌祝贺的镜头定格成经典画面。

“那是一个令人难忘的时刻。”站在这张老照片前，曾亲历这一历史时刻的巴基斯坦常驻联合国代表阿克拉姆回忆：“这是世界上一切爱好和平和主持正义国家的共同胜利！中方代表和巴基斯坦、古巴、阿尔巴尼亚等国代表都非常兴奋，你看照片中有人高兴地跳舞！”这一幕，载入了新中国外交史册；这一天，开启了中国与联合国合作的新纪元。

联合国警务顾问路易斯·卡利洛将目光投向“担当尽责，捍卫和平”板块。他仔细观看了中国维和警察第一次走出国门、奔赴东帝汶执行任务的照片。“我曾在东帝汶和海地工作过，照片里的场景唤起了我的记忆。”卡利洛说。

50年来，中国坚定维护世界和平与安全，在实现自身发展的同时，履行大国责任，同各方分享发展红利，已经成为第二大联合国会费国、第二大维和摊款国。联合国秘书长古特雷斯日前强调，中国是国际合作的主要支柱。

一张摄于斐济城市楠迪的照片引起大家的关注。照片中，中国专家正和当地雇员一道，检查菌菇的生长情况。在斐济，菌草被誉为“中国草”。据介绍，“中国草”目前已在全球100多个国家和地区扎根，帮助当地民众脱贫致富。联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德称赞，50年来，中国与联合国合作取得令人瞩目的成就，尤其为加速全球减贫进程作出突出贡献。

动人的画面还有很多。一列满载防疫物资的中欧班列从浙江义乌启程，开往西班牙首都马德里；在赤道几内亚首都马拉博一所收治新冠肺炎患者的定点医院，中国抗疫医疗专家组成员帮助当地同行整理防护服……这些场景生动诠释了中国践行多边主义，推动构建人类命运共同体的大国担当。

共建“一带一路”是中国践行真正多边主义的生动写照。图片展中有肯尼亚百姓在蒙内铁路首批内燃机车旁载歌载舞的欢乐场景。作为肯尼亚半个世纪以来最大的基建工程，蒙内铁路在畅通贸易、方便民众出行的同时，为当地创造了数万个就业岗位。

阿克拉姆表示，我们反对一切形式的霸权主义，只有践行真正的多边主义，才能把握好联合国的方向。这需要我们坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序。美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯表示，没有占世界人口1/4的中华人民共和国的参与，联合国不会成为名副其实的全球性国际组织。

纪念是为了更好的远行。站在新的历史起点，中国将继续与联合国携手合作，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

（本报联合国10月28日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 07 版）

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