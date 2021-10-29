本报记者 颜 欢 李 锋

国家主席习近平10月25日在北京出席中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议并发表重要讲话时指出：“经过艰苦奋斗，中国人民用自己的双手在中华大地上实现了全面建成小康社会的目标，打赢了脱贫攻坚战，历史性地解决了绝对贫困问题，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，迎来了中华民族伟大复兴的光明前景。”

贫困是人类社会的顽疾。反贫困始终是古今中外治国安邦的一件大事。随着中国全面建成小康社会，占世界近20%人口的14亿多中国人民踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，这是人类历史上前所未有的大变革、大事件，这是对世界和平与发展的巨大贡献。

中国脱贫成就属于中国，也属于世界

从诞生之日起，中国共产党就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为初心使命，团结带领中国人民为创造自己的美好生活进行了长期艰辛奋斗。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置，把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的底线任务，组织实施了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战。

经过8年艰苦卓绝的努力，到2020年底，中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。

中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，是人类减贫进程中的里程碑和极具历史意义的大事件。中国率先实现联合国千年发展目标，带头落实2030年可持续发展议程，对世界减贫贡献超过70%，显著缩小了世界贫困版图。联合国前秘书长潘基文表示，中国非凡的发展进程，在全球范围内为实现联合国千年发展目标作出了巨大贡献。联合国拉加经委会执行秘书巴尔塞纳指出，中国脱贫攻坚大大加速世界减贫事业发展。

中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，鼓舞世界各国人民，提振全球减贫信心。联合国秘书长古特雷斯称中国减贫是“最美好的故事”，中国减贫的非凡成就，为国际社会带来了希望，提供了激励。日本前首相鸠山由纪夫说，中国取得的脱贫成就对全球有示范作用，对世界人民是一个巨大鼓舞。

深化南南合作，打造减贫和发展新引擎

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。中国始终把自身命运与世界各国人民命运紧密相连，在致力于消除自身贫困的同时，积极参与国际减贫合作，做国际减贫事业的倡导者、推动者和贡献者，与各国携手共建没有贫困、共同发展的人类命运共同体。

1979年，联合国开发计划署批准了第一个援华方案并在中国设立代表处，引进小额信贷、普惠金融等概念，与中国政府携手为农村提供金融服务，并支持创立扶贫互助社试点创新项目、搭建民富中心等。联合国儿童基金会、教科文组织、粮农组织等诸多机构也都来华开展工作，为中国减贫事业提供支持。

立己达人，兼济天下。随着中国经济的腾飞和减贫进程的加快，中国在致力于自身发展的同时，也多层面参与联合国发展援助事业，为促进全球共同发展作出不懈努力。中国积极开展南南合作，力所能及向其他发展中国家提供不附加任何政治条件的援助，支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困。

《中国联合国合作立场文件》显示，截至目前，141个国家和包括19个联合国机构在内的32个国际组织签署了“一带一路”合作文件。一大批合作项目成功落地，提升了国家和地区间互联互通水平，有效促进有关国家和地区经济社会发展和民生改善。

2019年，习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲时重申，我们要致力于加强国际发展合作，为发展中国家营造更多发展机遇和空间，帮助他们摆脱贫困，实现可持续发展。

中国成立了中国国际扶贫中心，对多个国家和组织的扶贫工作者进行培训；设立了中国—联合国和平与发展基金和南南合作援助基金，全面落实南南合作圆桌会上宣布的“100个减贫项目”；积极深化与有关国家在生态、儿童、气候变化、农业、卫生、减灾、水资源等领域合作，同联合国在发展领域加强合作，努力缩小发展差距。

在东南亚，中国扶贫专家团队奔赴柬埔寨、老挝、缅甸的偏远山村，助力当地开展基础设施建设和产业发展；在非洲，中国援助的“万村通”卫星数字电视项目让民众足不出户便能看到外面的世界；在拉美，贯穿巴西南北的“电力高速公路”美丽山特高压直流输电工程，解决了2200万巴西人电力短缺问题；在大洋洲，菌草、旱稻种植等技术走入巴布亚新几内亚、斐济，被誉为“岛国农业的新希望”……菲律宾外长洛钦感慨，没有其他任何一个国家比中国更有能力为消除贫困和南南合作发挥领导作用。

“联合国开发计划署人类发展指数中，只有一个国家在30年内从最低级别跃升至最高级别，那就是中国。”联合国开发计划署署长施泰纳言语中充满赞赏，“中国与联合国合作密切，通过南南合作加强与其他发展中国家的交流，推动可持续发展。”

关键时刻，中国方案展现大国担当

2017年11月，习近平总书记访问老挝时，中老两国领导人之间的一番对话推心置腹——

时任老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬说，老挝农业自然禀赋较好，但受困于资金和技术。

习近平总书记回答说，农业领域可以成为双方合作的重点领域，中国不仅可以帮助老挝发挥自然优势，还可以帮助更多人摆脱贫困。

此后两年，本扬先后到访湖南湘西十八洞村、福建宁德下岐村，沿着习近平总书记曾经走过的足迹，感受精准扶贫的中国实践。听老乡们讲述今昔对比，产业扶贫、教育扶贫、科技扶贫等工作举措让本扬感触很深：“这里村容村貌清洁美丽，老百姓安居乐业、衣食无忧，大家收入大幅提高，生活状况大大改善，让我们深受启发。”“中国同志脱贫攻坚的成功经验十分宝贵，我们要把中国同志的好做法带回老挝去。”

中国在减贫实践中探索形成的宝贵经验，既属于中国也属于世界，拓展了人类反贫困思路，为人类减贫探索了新的路径。中国智慧、中国方案越来越得到国际社会认可。2018年12月，第七十三届联合国大会通过关于消除农村贫困问题的决议，把“精准扶贫”等理念明确写入其中。曾任联合国驻华系统协调员的罗世礼说，有效领导、长期规划和整体减贫的基本原则是中国成功减贫的重要经验，可以被其他国家采纳和借鉴。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，全球减贫事业面临严峻挑战。联合国《2021年可持续发展融资报告》显示，世界经济因疫情出现严重衰退，全球范围内不平等现象日益加剧，约1.2亿人陷入极端贫困。世界银行行长马尔帕斯也表示，疫情导致全球在减贫方面倒退数年，有些国家甚至倒退10年。

习近平主席在多个重大国际场合，以心系各国人民的强烈责任感，提出一系列重要倡议主张。中国减贫实践和减贫智慧为世界减贫事业注入澎湃动力，展现了大国担当。

“我们要直面疫情挑战，推动国际社会将落实《联合国2030年可持续发展议程》置于国际发展合作核心，将消除贫困作为首要目标，让资源更多向减贫、教育、卫生、基础设施建设等领域倾斜。”去年11月，习近平主席出席金砖国家领导人第十二次会晤并发表重要讲话时指出。

在今年9月第七十六届联合国大会一般性辩论上，习近平主席提出全球发展倡议，强调坚持发展优先，坚持以人民为中心，坚持普惠包容，坚持创新驱动，坚持人与自然和谐共生，坚持行动导向。全球发展倡议是中国为国际社会提供的重要公共产品和合作平台。

中国积极支持二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家；中国分享抗疫经验、推动疫苗成为全球公共产品，优先向发展中国家提供；中国将落实好两年提供20亿美元国际援助的承诺，深化农业、减贫、教育、妇女儿童、气候变化等领域国际合作，助力各国经济社会恢复发展……

消除贫困是人类共同理想。推动发展、安居乐业是各国人民共同愿望。习近平主席强调：“我们应该坚持互利共赢，共同推动经济社会发展更好造福人民。”面向未来，中国将以更加开放包容的姿态拥抱世界，同世界形成更加良性的互动，推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)