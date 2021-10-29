本报记者 欧阳洁

“中国自2001年加入世贸组织以来，一直非常重视WTO（世界贸易组织）贸易政策审议，每次审议我们都投入很大的力量，精心组织，认真对待成员对我们提出的每一个问题。这也充分表明了中国对多边贸易体制的承诺，中国对贸易政策审议制度的重视。”在10月28日举行的国新办新闻发布会上，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍了世贸组织第八次对华贸易政策审议情况。

世贸组织成员代表对中国作出积极评价

“贸易政策审议是世贸组织的三大功能之一，还有两大功能是谈判功能和争端解决机制。”王受文介绍，根据WTO现有的规则，对中国的审议每三年一次，今年世贸组织第八次对中国进行贸易政策审议。在这次审议中，商务部部长王文涛作为中国代表团团长，在主旨发言中强调了三个方面：一是中国经过不懈奋斗和努力，坚持改革开放政策，实现了经济跨越式发展，为世界提供了巨大机遇，也为世界经济发展作出了突出贡献。二是加入世贸组织20年来，中国严格遵守规则，认真履行承诺，是多边贸易体制的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。三是中国以实际行动支持国际抗疫合作。

“这次审议，有65个世贸组织成员代表在会上进行了发言，对中国作了积极评价。”王受文介绍，一是肯定中方积极参与世贸组织工作，认真履行加入承诺，积极参与渔业补贴谈判，积极引领投资便利化谈判，建设性参与电子商务谈判；二是高度评价中国在国际抗疫合作中发挥的重要作用，赞赏中方支持世贸组织早日就新冠肺炎疫苗知识产权豁免作出决定；三是感谢中国给予最不发达国家产品进口免关税待遇，帮助其他发展中成员和最不发达国家融入多边贸易体制；四是充分肯定中方主动降低关税，压减外资准入负面清单，不断扩大市场准入，积极推动贸易投资自由化便利化，为各成员提供广阔市场；五是积极评价“一带一路”倡议在促进相关国家贸易经济合作方面具有巨大潜力，为合作伙伴带来更多发展机遇。

王受文说，这次审议进一步增强了世贸组织成员对WTO价值的认同，对WTO贸易政策审议功能意义的认同。

中国进口关税总水平接近发达成员水平

“今年是中国加入世贸组织20周年。对照中国需要履行WTO义务的时间表，会看到我们早已经完全履行了世贸组织规定的中国的义务和我们作出的承诺。对此，WTO几任总干事以及绝大部分WTO成员都对此充分肯定和普遍认可。”王受文说。

王受文具体介绍，在对接世贸组织规则方面，加入世贸组织以后，我国中央政府清理的法律法规和部门规章就有2000多件，地方政府清理的地方性政策、法规有19万多件。同时在制定新的政策、法律和规定的时候，也确保完全符合WTO规则。在开放市场方面，在货物领域内，在入世的时候我国进口关税是15.3%，承诺货物关税要降到9.8%。现在中国进口关税总水平只有7.4%，低于发展中成员的平均水平，接近发达成员水平。在服务领域内，加入世贸组织议定书和有关工作组报告规定，需要在2007年开放九大类100个分部门，现在中国实际开放接近120个分部门，都超过了我国所作的承诺。在遵守规则方面，我国及时向世贸组织通报国内法立法法规调整和实施情况，向世贸组织提交的通报已经超过1000多份。

“在这次审议中，有世贸组织成员还提出了超出WTO协定的一些问题。”王受文介绍，比如，在知识产权方面，WTO知识产权协定的规定和一些自贸协定关于知识产权的规定，两者相差很多。

中国愿以积极、建设性方式参与世贸组织改革

在谈及多边贸易体制和区域自由贸易协定安排的关系时，王受文说，二者是驱动经济全球化以及国际贸易投资自由化便利化的两个轮子，这两个轮子是相互促进的，不可偏废。区域自由贸易协定安排是WTO多边贸易体制的有益补充。我国坚定维护多边贸易体制，同时，对符合世贸组织原则的、开放的、透明的、包容的自由贸易协定也持开放态度。

“中国对加强世贸组织权威性和有效性非常重视，也支持对世贸组织进行必要改革。”王受文说，在改革议题方面，既要解决传统议题、历史欠账，也要就新议题制定规则，实现规则的现代化。在争端解决机制方面，改革要支持尽快恢复WTO上诉机构的正常运行。总的来说，中国愿意以积极、建设性方式参与WTO改革，提高WTO权威性和有效性，为世界经济的增长，特别是全球贸易投资的自由化便利化作出贡献。

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 03 版）

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