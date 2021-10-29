本报北京10月28日电 （记者任皓宇）针对有报道称，台湾地区领导人蔡英文承认美军以训练为目的驻扎在台湾，外交部发言人汪文斌28日在例行记者会上回答提问时表示，中方坚决反对美方同台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系。搞“台独”是死路一条，支持“台独”也是一条不归路。

汪文斌说，一个中国原则是中美关系的政治基础。在台湾问题上，美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，而不是自己单方面炮制的什么东西。“我们坚决反对美方同台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系，反对美方干涉中国内政。”

他指出，美舰近来多次在台湾海峡“大秀肌肉”、挑衅搅局，向“台独”势力发出严重错误信号，威胁台海地区和平稳定。“到底是谁在台湾问题上搞‘胁迫’，国际社会看得很清楚。”

“两岸统一是历史大势，是正道。‘台独’是历史逆流，是绝路。”汪文斌说，民进党当局的“谋独”行径，丝毫改变不了台湾是中国一部分的铁的事实，撼动不了国际社会普遍坚持一个中国原则的格局。凡是数典忘祖、分裂国家的人从来没有好下场。

汪文斌表示，搞“台独”是死路一条，支持“台独”也是一条不归路。“任何国家、任何人都不应低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，否则必将再次遭到失败。”

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 02 版）

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